UCRAINA, ALEMANNO: IL GOVERNO ITALIANO NON IGNORI L’APPELLO DEL PAPA PER LA LIBERTA’ RELIGIOSA

(AGENPARL) - Roma, 25 Agosto 2024

“Si lasci pregare chi vuole pregare in quella che considera la sua Chiesa. Per favore, non sia abolita direttamente o indirettamente nessuna Chiesa cristiana: le Chiese non si toccano.”

Con queste parole all’Angelus Papa Francesco ha preso posizione contro la legge voluta da Zelensky che impone a tutte le parrocchie in Ucraina di interrompere i legami con la Chiesa ortodossa russa.

“Questa è un’evidente violazione dei diritti umani sulla libertà religiosa. I “grandi difensori della democrazia” in Occidente e in Europa richiameranno all’ordine il loro protetto Zelensky? O continueranno con la solita politica del doppio standard, per cui tutto quello che fa la Russia è da condannare, mentre tutto quello che da Zelensky è da comprendere e giustificare? Il Governo italiano non può ignorare l’appello di Papa Francesco e deve intervenite su Zelensky per cancellare questa legge contraria al diritto internazionale sulla libertà religiosa.” Così ha dichiarato Gianni Alemanno, Segretario nazionale del Movimento Indipendenza