(AGENPARL) - Roma, 25 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 25 agosto 2024 LOCOROTONDO, FOTI (FDI): NECESSARIO TUTELARE FORZE DELL’ORDINE CON NORME

PIÙ’ STRINGENTI

“La vile aggressione subita da un carabiniere a Locorotondo non costituisce

solo una deprecabile e assurda manifestazione di violenza, ma, nei suoi

mancati effetti repressivi, ci conferma che e’ necessario, con buona pace

del lassismo delle sinistre, tutelare le Forze dell’ordine con norme più

stringenti ed efficaci di quelle attualmente in vigore. L’omesso arresto

dell’aggressore del carabiniere finisce per mettere in luce un senso di

impunità che rischia di diventare contagioso e, quindi, pericoloso. A ciò

si aggiunga il deprecabile malvezzo di certa politica di tacere di fronte

alle aggressioni subite dalle donne e dagli uomini in divisa, quando invece

e’ necessaria la più completa condanna di questi atti di gratuita violenza

che, in una buona parte dei casi, vede per di più protagonisti dei

recidivi. Non e’ più tollerabile che vi siamo più garanzie per coloro che

delinquono nel totale disprezzo delle istituzioni, violando a viso aperto

la legge, rispetto a quelle di cui devono godere coloro che in divisa lo

Stato rappresentano e difendono. Le nuove misure, previste nel disegno di

legge sicurezza, sono un primo passo volto a offrire maggiori tutele alle

Forze dell’ordine ma, se necessario, come Fratelli d’Italia non abbiamo

remore alcune a proporre di introdurre nell’ordinamento norme ancora più

dure”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

Roma, 25 agosto 2024