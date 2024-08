CONTIENE FOTO # POMEZIA – CARABINIERI ARRESTANO UN 40ENNE GRAVEMENTE INDIZIATO PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PORTO ABUSIVO DI ARMI

(AGENPARL) - Roma, 25 Agosto 2024

Compagnia di Pomezia

Comunicato Stampa

POMEZIA – CARABINIERI ARRESTANO UN 40ENNE GRAVEMENTE INDIZIATO PER

DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PORTO ABUSIVO DI

ARMI

POMEZIA – I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un 40enne

italiano, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di

sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi.

Più nel dettaglio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile sono intervenuti

in aiuto a personale del 118 che aveva soccorso l’uomo in via Catullo, a

Pomezia, per una ferita alla testa e aveva notato una pistola nel suo

borsello. La perquisizione personale effettuata dai militari giunti sul

posto consentiva di rinvenire effettivamente una pistola che non aveva

l’autorizzazione a detenere, oltre a quasi 5 g di cocaina e la somma di 155

euro in contanti, verosimile provento dell’attività di spaccio.

La successiva perquisizione effettuata dai Carabinieri presso il domicilio

dell’uomo ha portato al rinvenimento ed al sequestro di 18 g di hashish e 17

g di marijuana.

L’indagato, su disposizione della Procura di Velletri, è stato condotto

presso il proprio domicilio e successivamente in aula presso il Tribunale di

Velletri che ha convalidato l’arresto.

