(AGENPARL) - Roma, 25 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 25 agosto 2024 BARI. DE CORATO (FDI), CON NUOVE NORME DDL SICUREZZA PIU’ TUTELE A FDO

“Il 10 settembre inizierà alla Camera la discussione del ddl Sicurezza che fornirà, tra l’altro, alle forze dell’ordine nuovi strumenti per difendersi dalle aggressioni. Il ferimento di un Carabiniere, avvenuto a Locorotondo in provincia di Bari, ci dimostra, qualora ce ne fosse bisogno, quanto tali misure a sostegno e a maggior difesa di chi si occupa della nostra sicurezza siano necessarie. Tutelare le forze dell’ordine, per esempio dotando gli agenti di una bodycam, può essere un deterrente per chi si scaglia contro di loro invece di ringraziarli per il lavoro che svolgono ogni giorno”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali a Montecitorio

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati