A Castiglione della Pescaia il mese di agosto chiude con una settimana di eventi all’insegna della tradizione con cinema, spettacolo, arte e cultura.

Tanti appuntamenti lunedì 26 agosto per la “Festa del cinema di mare”. Alle 17:30 alla Biblioteca Italo Calvino Alessio Brizzi e la Redazione Giovani presentano le proiezioni dei cortometraggi vincitori del “Premio Mauro Mancini” e “Premio Parigi”; alle 19:00 Giovanni Veronesi intervista Matteo Garrone in Piazza Orto del Lilli; alle 21:15 al Cinema Castello la proiezione del film “Io Capitano” con ospite lo stesso Matteo Garrone.

Martedì 27 agosto la “Festa del cinema di mare” chiude con la proiezione del documentario “Era scritto sul mare” di Giuliana Gamba che sarà presentato da Gabriele Rizza alle 17:30 alla Biblioteca Italo Calvino; alle 19:00 in Piazzale Maristella concerto folk-rock “The Occasionals – Amori e altri Naufragi”; alle 21:15 al Cinema Castello proiezione del film “Comandante” di Edoardo De Angelis che sarà ospite insieme a Sandro Veronesi.

Martedì 27 agosto ultimo appuntamento con “Note al Chiaro di Luna…”, le serate in musica nella terrazza della Casa Rossa Ximenes, che propone il quartetto “Sound of Today”. Inizio alle 21:30, e per raggiungere comodamente la Casa Rossa Ximenes senza dover spostare la propria auto è a disposizione la navetta gratuita “Dal Mare al Museo” da prenotare presso l’Ufficio Informazioni-IAT di Castiglione della Pescaia.

Mercoledì 28 agosto ultimo laboratorio di tartAmare. Alla Green Beach di Castiglione della Pescaia, alle 21:00, i bambini potranno imparare “L’arte del Kamishibai” una magica storia raccontata a lume di candela.

In Piazza Maristella dalle 21:00 appuntamento con “Estate in famiglia”, gli eventi proposti dal CCN-Centro Commerciale Naturale Castiglione della Pescaia, ci sarà “Move up, movimento danza” dove i bambini saranno coinvolti in giochi musicali che stimoleranno la loro creatività e il senso del ritmo.

Alle 21:30 al Torrione di Buriano “Quelli del varietà”, u no show comico con intrattenimento musicale coinvolgente, ispirato ai varietà italiani degli anni ’80, con attori, cantanti, ballerini e musicisti, tutti insieme per ricordare le canzoni più belle e divertenti che ne hanno fatto la storia.

Giovedì 29 agosto alle 21:15 “Una notte al Giardino”, p er salutare l’estate con un nuovo affascinante evento notturno al Giardino Viaggio di Ritorno, il parco d’arte dell’architetto Rodolfo Lacquaniti. Sarà un’avventura sotto le stelle con l’artista che accompagnerà il pubblico alla scoperta dell’unico parco d’arte contemporanea di Italia dove opere e maxi-installazioni nascono dal recupero, il riciclo e l’assemblaggio di materiali di scarto. La serata è arricchita dalla performance musicale del maestro Samuele Luti e un brindisi tra gli ulivi.

Nel pomeriggio alle 17:00 visita guidata alla mostra “Il ritorno del condottiero”, mentre alle 19:00 passeggiata alla tomba del Duce, a cura dell’Associazione Culturale Archeologica Isidoro Falchi. Sarà possibile raggiungere il MuVet con servizio navetta gratuito da Castiglione della Pescaia, con partenza alle 16:30 e rientro alle 19:00, da prenotare presso lo IAT di Castiglione della Pescaia.

Venerdì 30 agosto notte bianca di fine estate per le vie del centro di Castiglione, a partire dalle 20:00. Sarà la “Notte dei supereroi” con spettacoli e musica live a lume di candela.

Sabato 31 agosto dalle 18:00 in Piazza Maristella gioco libero di scacchi con torneo rapid serale organizzato dall’Asd Mattoallaprossima.

Domenica 1 settembre a Vetulonia, alle 18:00, si corre il Palio dei Ciuchi. Un’edizione speciale quella di quest’anno che riporta agli anni ’50 quando fu organizzato il primo palio del paese dando vita ad una delle sue tradizioni più sentite. La festa inizia la mattina con la benedizione del drappo alle 9:30, poi alle 15:30 il corteo storico accompagnato dai Tamburini e la Filarmonica Città di Grosseto. Per permettere a concittadini e turisti di assistere al Palio il Comune ha messo a disposizione una navetta gratuita con partenza da Castiglione della Pescaia alle 14:00 e ritorno da Vetulonia alle 19:00, da prenotare presso l’Ufficio IAT.

Le celebrazioni iniziano già sabato pomeriggio, 31 agosto, quando alle 16:00 i giovani contradaioli rivivranno il 1° Palio con la “Corsa nella storia”; alle 17:00 la rievocazione del gioco della “Palla Eh” e alle 21:00 la processione in onore della Madonna del Buonconsiglio.

In occasione del 72esimo Palio dei Ciuchi di Vetulonia il MuVet domenica sarà straordinariamente aperto con orario continuato dalle 10.00 alle 18.00 e con ingresso a tariffa ridotta di 2,50 € per tutti i visitatori. E alle 11.00 visita guidata alla mostra “Il ritorno del condottiero” a cura delle archeologhe dello staff .