(AGENPARL) - Roma, 24 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 24 agosto 2024 Sicurezza, Silvestroni (Fdi): Successo della Manifestazione “Spiagge Serene” a Ventotene

“Oggi ho partecipato alla manifestazione “Spiagge Serene”, organizzata in collaborazione tra OPI Roma, ASL Latina e la Capitaneria di Porto di Ponza. Un ringraziamento speciale va al comandante della Capitaneria, Dario Nicosia, per il suo impegno e la sua dedizione nell’organizzazione dell’esercitazione di salvataggio in mare, che ha visto l’impiego della motovedetta SAR e di soccorritori marittimi. Un sentito riconoscimento va anche a Sabrina Cianciarelli, dirigenza della ASL di Latina, e a Luca Palombo e Silviano Di Mauro, responsabili del progetto “Spiagge Serene”, per il loro contributo fondamentale alla riuscita dell’evento. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, contribuendo alla sensibilizzazione sulla sicurezza in mare e alla promozione di spiagge più sicure per tutti.”

Così in una nota Marco Silvestroni, senatore di Fdi.

