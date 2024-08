(AGENPARL) - Roma, 24 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 24 agosto 2024 MIMIT. DE PRIAMO (FDI): TAVOLO DI CRISI FONDAZIONE SANTA LUCIA. DA GOVERNO FATTI E NON PAROLE

“Dopo decenni di disagi e scarsa attenzione verso la sanità, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha convocato, d’intesa con il Ministro della Sanità Orazio Schillaci e con il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, un nuovo incontro di aggiornamento riguardante il tavolo di crisi sulla Fondazione Santa Lucia IRCCS. Al contrario di quanto fatto dalla sinistra sinora, il governo Meloni scende in campo per difendere i diritti dei lavoratori, il giusto salario all’interno di un quadro contrattuale chiaro e trasparente e mette in campo tutti gli strumenti necessari per superare le cronicità della Fondazione Santa Lucia IRCCS. L’obiettivo è approfondire, con tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti, le possibili soluzioni mirate a garantire la continuità dei servizi offerti, salvaguardando le professionalità e i posti di lavoro. La difesa del diritto alla salute dei cittadini ed al lavoro si fa con i fatti e questo Governo lo sta dimostrando”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo.

