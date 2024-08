CS – Alassio incontra Aldo Repetto – Lunedì 26 agosto alle ore 21.15 in Piazza della Libertà

(AGENPARL) - Roma, 24 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 24 agosto 2024 Alassio incontra Aldo Repetto

Lunedì 26 agosto alle ore 21.15, presso i giardini di Piazza delle Libertà, la città di Alassio ospita il giornalista

Aldo Repetto, che presenterà il romanzo autobiografico A mia insaputa.

“Tra aneddoti e curiosità vi è anche un risvolto drammatico legato alla malattia dell’Alzheimer –

sottolinea il consigliere comunale di Alassio con incarico alla Biblioteca Mariacristina Boeri – con cui Repetto ha dovuto fare i conti in famiglia. La serata vuole essere, infatti, anche un’occasione per sensibilizzare il pubblico nei confronti di questa subdola malattia che spesso nelle sue fasi iniziali quasi non si riconosce”.

L’Alzheimer rappresenta la più frequente patologia neurodegenerativa, tanto che ne soffre più della metà di tutti i soggetti affetti da demenza, destinata purtroppo ad aumentare trattandosi di una malattia tipicamente associata all’invecchiamento. In Italia, peraltro, uno dei Paesi più longevi al mondo, la patologia assume dimensioni rilevanti, con stime sulla popolazione anziana di importante ricaduta sociale.

“Ho voluto cogliere l’occasione offerta dalla vicenda personale inserita nel libro di Aldo Repetto – prosegue Mariacristina Boeri – per unire un momento di presentazione libraria all’opportunità di sentire dalla voce diretta di un testimone, i drammatici cambiamenti che, lo scatenarsi di questa patologia, genera nella vita di tutti i giorni”.

La serata sarà moderata dallo scrittore e giornalista Daniele La Corte e si segnala che ogni provento derivante dall’acquisto del libro sarà devoluto all’Associazione Alzheimer Liguria, di cui lo stesso Repetto ricopre attualmente il ruolo di vicepresidente.

Accesso libero.

————————–