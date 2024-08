Baseball, Coppa del Mondo U-15: Resoconto e risultati completi della seconda giornata di Super Round e Placement Round

(AGENPARL) - Roma, 24 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 24 agosto 2024 Con due big inning ed un walk-off di Matteo Chinello l’Italia ha battuto 14-4 in cinque riprese la nazionale del Sudafrica. Gli azzurrini saranno impegnati questa sera, sabato 24 agosto, alle ore 17.30 contro il Venezuela per l’ultima partita dell’avventura iridata. In caso di vittoria, l’Italia metterebbe le mani sull’ottavo posto. In quattro edizioni della Coppa del Mondo U-15, la Nazionale Italiana non ha mai fatto meglio del nono posto, raggiunto nel 1996 (Chiba, Giappone) e nel 1998 (Fairview Heights, Stati Uniti d’America) e messo in cassaforte ieri, migliorando il dato delle ultime due partecipazioni (10° posto nel 2010 a Chihuahua, e 12° posto nel 2012 a Mazatlan) in Messico.

Giappone (questa sera decisiva sfida contro Nicaragua) e Porto Rico restano ancora le principali indiziate per raggiungere la finale della Coppa del Mondo U-15. Quattro squadre ancora in corsa per la finale terzo e quarto posto.

L’Italia fa il bis: battuto il Sudafrica per il secondo successo consecutivo – Federazione Italiana Baseball Softball

Due big inning ed un walk-off di Matteo Chinello consegnano all'Italia la vittoria contro il Sudafrica, arrivata per differenza punti al quinto inning con il risultato di 14-4. Gli azzurrini saranno impegnati domani, sabato 24 agosto, alle ore 17.30 contro il Venezuela per l'ultima partita del Placement Round.

Mondiale Baseball U-15, tutto ancora aperto per la caccia alle medaglie – Federazione Italiana Baseball Softball

Giappone (questa sera decisiva sfida contro Nicaragua) e Porto Rico restano ancora le principali indiziate per raggiungere la finale della Coppa del Mondo U-15. Quattro squadre ancora in corsa per la finale terzo e quarto posto.

Risultati seconda giornata Super Round:

h. 17.30 Cina Taipei-Porto Rico 2-8; h. 22 Giappone-Messico 6-1; 24/8 h. 2 Nicaragua-Colombia 6-2.

Risultati seconda giornata Placement Round:

h. 17.30 Italia-Sudafrica 14-4 (5°); h. 22 Venezuela-Guam 19-3 (5°); 24/8 h. 2 Repubblica Dominicana-Regno dei Paesi Bassi 5-4.

Classifica Super Round:

Giappone e Porto Rico (3-1), .750; Nicaragua e Cina Taipei (2-2), .500 Colombia e Messico (1-3), .250.

Classifica Placement Round:

Repubblica Dominicana (4-0), 1.000; Italia e Venezuela (3-1), .750; Regno dei Paesi Bassi e Sudafrica (1-3), .250; Guam (0-4), .000.

Il programma della terza giornata del Super Round (gli orari indicati sono quelli italiani):

h. 17.30 Porto Rico-Messico, h. 22 Giappone-Nicaragua, 24/8 h. 2 Cina Taipei-Colombia

Il programma della terza giornata del Placement Round (gli orari indicati sono quelli italiani):

h. 17.30 Venezuela-Italia, h. 22 Repubblica Dominicana-Sudafrica, 24/8 h. 2 Regno dei Paesi Bassi-Guam

Foto: Pablo Suarez (Italia) corre a casa per segnare un punto nel secondo inning della partita vinta 14-4 in cinque riprese contro Sudafrica (credit: WBSC). Il lanciatore portoricano Victor Rivero (Porto Rico), vincente nella partita contro Cina Taipei (credit: WBSC).

