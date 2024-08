SOTTOPASSO N8 IMOLA, MARCHETTI (LEGA): DEGRADO A UN SOLO ANNO DALL’APERTURA, SERVE INTERVENTO PER GARANTIRE DECORO ED EVITARE DEVIANZE GIOVANILI

(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 23 agosto 2024 SOTTOPASSO N8 IMOLA, MARCHETTI (LEGA): DEGRADO A UN SOLO ANNO

DALL’APERTURA, SERVE INTERVENTO PER GARANTIRE DECORO ED EVITARE DEVIANZE

Daniele Marchetti (Lega), Consigliere Regionale e Consigliere Comunale,

esprime preoccupazione per la situazione di degrado che sta interessando il

sottopasso ciclopedonale N8, inaugurato circa un anno fa e che collega le

aree a sud e a nord della ferrovia in prossimità del Quartiere Marconi.

“In qualità di Consigliere Regionale e Consigliere Comunale della Lega,

ritengo inaccettabile il degrado che sta coinvolgendo il sottopasso N8,

un’opera inaugurata poco più di un anno fa e già vittima di atti di

vandalismo e abbandono. Questo sottopasso, che dovrebbe fungere da

collegamento tra due aree della nostra città, è diventato un luogo di

ritrovo per gruppetti di giovani e giovanissimi. Le istituzioni dovrebbero

evitare il crearsi di “terre di nessuno” in città e attivarsi per mettere

in atto azioni mirate a prevenire e contrastare condotte di devianza

giovanile”.

“Le segnalazioni dei residenti, che lamentano schiamazzi e rumori molesti,

soprattutto in orari serali e notturni, sono in costante aumento. Questo è

un chiaro segnale che è necessario un intervento immediato per riportare

ordine e sicurezza in quest’area, senza dimenticare gli evidenti atti di

vandalismo, una situazione favorita dalla conformazione del sottopasso,

luogo isolato, con conseguenze negative sia per la struttura stessa che per

la quiete pubblica”.

“Invito l’Amministrazione Comunale a intervenire con urgenza, non solo per

ripristinare lo stato originale del sottopasso, ma anche per valutare

soluzioni che possano prevenire il ripetersi di simili situazioni in

futuro. La sicurezza e il decoro della nostra città devono essere una

priorità assoluta, e la Lega è pronta a fare la sua parte per garantire il

rispetto e la tutela di tutti i cittadini. È fondamentale che la nostra

città resti un luogo sicuro e decoroso per tutti. Non possiamo permettere

che un’opera pubblica diventi simbolo di degrado e abbandono. Agiremo

affinché il sottopasso N8 torni a essere uno spazio sicuro, decoroso e

fruibile per tutti, e al contempo, per contrastare il fenomeno della

devianza giovanile, piaga dei giorni nostri. Le istituzioni hanno il

compito di educare, con azioni di contrasto che non portino sulla cattiva

strada i cittadini di domani” – conclude Marchetti.

