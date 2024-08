Partecipazione: a Monza firmati tre nuovi Patti di Cittadinanza – Comunicato Stampa

(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 23 agosto 2024 Servizio Comunicazione istituzionale e relazioni esterne

Partecipazione: a Monza firmati tre nuovi Patti di Cittadinanza

I progetti con le Consulte di Sant’Albino; Libertà e Regina Pacis-San Donato

Monza, 23 agosto 2024. Sono tre i nuovi Patti di Cittadinanza che, da quest’anno, arricchiscono le occasioni di cooperazione tra Comune e cittadini, per un valore totale di 120.000,00 di finanziamento Comunale volto a supportare le realtà dei quartieri di San’’Albino; Libertà e Regina Pacis-San Donato nell’animare e far vivere i territori. Insieme ai due patti di Cittadinanza già siglati a inizio anno, che riguardano i quartieri Centro – San Gerardo e Triante, il numero di patti siglati arriva a 5, coprendo altrettanti quartieri sui 10 della città.

Il primo patto è stato proposto dalla Consulta di quartiere Sant’Albino, rappresentata dal capofila “ASD Najaa”, che ha presentato un progetto denominato “Sant’AlbiNOI”. Il progetto prevede la realizzazione di eventi aggregativi e di socialità per gli abitanti del quartiere tramite la collaborazione di diverse realtà sociali, culturali e sportive, tra cui le scuole del quartiere, in continuità con il Patto precedente attraverso il quale sono stati organizzati oltre 20 eventi nel quartiere. Il patto ha la durata di due anni, con attività a carattere intergenerazionale come corsi fotografici per bambini, corse non competitive per le vie del quartiere e spettacoli natalizi.

Il secondo patto approvato è della Consulta di quartiere Libertà, rappresentata dal capofila “Associazione Gruppo Spontaneo Libertà”, per l’attuazione del progetto “Corpo-Anima-Mente”. Il progetto nasce dalla volontà di creare iniziative ludiche, culturali e informative collegate tra loro allo scopo di favorire la partecipazione dei cittadini di tutte le età. Sono previste varie attività tra cui laboratori, corsi di pittura, momenti di ballo, giochi di carte e gare di orienteering, e si terranno degli incontri a tema sicurezza per prevenire furti, truffe e cyberbullismo.

Da settembre, attraverso il patto, Il Gruppo Spontaneo Libertà con il supporto del Comune di Monza riattiverà le domeniche danzanti al centro civico Liberthub, con ingresso gratuito per tutti i partecipanti.

Il terzo patto è stato proposto dalla Consulta di quartiere Regina Pacis-San Donato, rappresentata dal capofila “Geniattori APS”, che ha presentato un progetto denominato “Empowerment di Quartiere”. Il progetto mira a valorizzare le risorse individuali delle persone favorendo una maggiore consapevolezza personale, anche in ottica di sensibilizzazione e impegno verso la comunità. In particolare, l’obiettivo è di favorire la coesione sociale, l’integrazione e il confronto attraverso lo svolgimento di diverse attività. Sono previste attività sportive, tra cui lezioni di difesa personale, pallavolo, ping pong e judo; attività ricreative, come i laboratori rap e di podcasting per i giovani; e attività formative, come l’incontro con psicoterapeutici dell’età evolutiva.

“L’arrivo di nuovi patti di cittadinanza in città – osserva l’Assessore alla Partecipazione Andreina Fumagalli – alimenta il già folto panorama di attività, eventi e proposte aggregative dei quartieri, dimostrando ancora di più quanto Monza sia una città partecipata e capace di ascoltare e coinvolgere i propri abitanti”.