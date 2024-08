L’Aquila – Perdonanza, comunicato stampa con info chiusura Parco del sole e proiezione su maxischermi + recap informazioni per serata 23 agosto, mobilità e viabilità

(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 23 agosto 2024 L’Aquila, 23 agosto 2024

730° Perdonanza: Parco del Sole alle 14 il 23, il 27 e il 30 agosto. Maxischermi in Piazza Duomo e a Paganica

Il settore Transizione ecologica e Protezione civile del Comune dell’Aquila ha emanato una disposizione con cui verrà temporaneamente interdetto l’accesso all’area del Parco del Sole, a partire dalle 14, nelle giornate del 23, del 27 e del 30 agosto.

L’ingresso ai cancelli sarà presidiato da personale di sicurezza che garantirà il rispetto del divieto, vigente sino al termine delle esibizioni in programma, nonché l’eventuale apertura in caso di necessità.

Si ricorda, inoltre, che gli spettatori che si recheranno al Teatro del Perdono presso la Basilica di Santa Maria di Collemaggio per assistere agli eventi in programma nell’ambito della 730° edizione della Perdonanza con passeggini potranno accedere e lasciare gli stessi in aree dedicate e opportunamente indicate.

Per la serata del 23 agosto, inoltre, (oggi) si potrà assistere all’evento in programma al Teatro dal Perdono anche sul maxischermo posizionato in Piazza Duomo e a Paganica, in piazza della Concezione.

TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI DI SERVIZIO PER LA SERATA INAUGURALE

La cerimonia inaugurale della 730° Perdonanza Celestiniana presso il Teatro del Perdono davanti la Basilica di Santa Maria di Collemaggio – ad ingresso libero e gratuito sino ad esaurimento posti anche per le persone con disabilità – inizierà alle ore 20. L’accesso ai varchi sarà consentito dalle ore 18.

Gli ultimi tedofori saranno Matteo Di Nino ed Emma Placidi, giovani aquilani nati nel 2009, anno in cui è stato registrato il terremoto che ha colpito L’Aquila e altri 56 comuni del cratere.

L’avvio della Perdonanza avverrà con l’accensione del braciere sul palco del Teatro del Perdono. Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’arcivescovo metropolita dell’Aquila, monsignor Antonio D’Angelo, attenderanno a Collemaggio l’arrivo del Fuoco scortato.

All’arrivo sono in programma gli interventi istituzionali dei rappresentanti della Regione, della Provincia e dell’Arcivescovo D’Angelo.

Successivamente verrà portato sul palco il Fuoco del Morrone. Floro Panti, Presidente dell’Associazione Comitato Festa Perdonanza Celestiniana ICH, salirà sul palco con i tedofori, leggerà la pergamena delle Perdonanze locali e poi sarà la volta del sindaco Biondi che, con l’accensione del braciere, dichiarerà aperta la 730° Perdonanza.

L’evento “Un canto per la rinascita…tra cielo e terra” inizierà alle 21:30.

La serata, ideata dal Maestro Leonardo De Amicis e con testi di Paolo Logli, sarà presentata dalla conduttrice televisiva Lorena Bianchetti vedrà il contributo di tanti artisti, amatissimi da tutti, come: The Kolors, Malika Ayane, Colapesce Dimartino, Tiromancino, il tenore Gianluca Terranova e il grande ritorno di Renato Zero, accompagnati dall’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila. L’interpretazione dei testi sarà a cura di Ambra Angiolini e Luca Violini.

Si rende noto, invece, che per il concerto del 26 agosto, previsto in Piazza Duomo, le aree parcheggio dedicate alle persone con disabilità sono state individuate in Largo Pischedda (davanti la Basilica di San Bernardino).

All’interno del Teatro del Perdono non sarà consentito introdurre contenitori per materiali liquidi in vetro o acciaio (bottiglie di vetro o borracce). Ogni persona potrà occupare una sola seduta e non sarà consentito riservare ulteriori posti, limitrofi o adiacenti, per altri spettatori non presenti.

SERVIZIO NAVETTA

l servizio di navetta centro storico attualmente in funzione seguirà il consueto orario di esercizio dalle 7:30 alle 19:50 fatta eccezione per prolungamenti disposti per specifici eventi, mentre subirà delle modifiche l’itinerario in conseguenza delle chiusure disposte con l’Ordinanza di Polizia municipale che comporterà modifiche alla viabilità (di seguito riportate).

L’itinerario alternativo della navetta è il seguente: Terminal Lorenzo Natali, via Strinella, via Tagliacozzo, via Castello, Piazza Battaglione Alpini, viale Gran Sasso d’Italia, via Strinella, Terminal Lorenzo Natali, con fermata solo su via Tagliacozzo (all’altezza di Porta Castello), a Piazza Battaglione Alpini e 2 su via Strinella (area camper e incrocio via Teramo).

* 22 e 24 agosto il cambio di itinerario è disposto dalle ore 18:00 per il divieto di transito su via San Bernardino;

* 23 agosto (cerimonia di accensione del Tripode della Pace) il cambio di itinerario è disposto dalle ore 14:00 per il divieto di transito su viale Caldora e viale di Collemaggio;

* 23, 27 e 30 agosto, in occasione dei concerti serali al Teatro del Perdono di Collemaggio, per il deflusso degli spettatori, è attivato un servizio navetta Terminal/Fontana Luminosa dalle ore 23:00 alle ore 1:00;

* 25 agosto, normale servizio navetta festivo senza modifica di itinerario, ma gratuito in occasione degli eventi Perdonanza;

* 26 agosto, normale servizio navetta feriale senza modifica di itinerario, ma prolungamento fino alle ore 1:00 per il deflusso degli spettatori concerto Piazza Duomo;

* 27, 29 e 30 agosto il cambio di itinerario è disposto dalle ore 17:00 per il divieto di transito su viale Caldora e viale di Collemaggio;

* 28 agosto (cerimonia di arrivo del Corte Storico) il cambio di itinerario è disposto dalle ore 12:00 per il divieto di transito su corso Principe Umberto.

Si ricorda che il parcheggio interrato del Terminal di Collemaggio, con una capienza di 640 posti auto, è fruibile gratuitamente tutti i giorni h24.

LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

In occasione della 730°edizione della Perdonanza celestiniana il Comando di Polizia municipale ha emanato un’ordinanza con cui sono state disposti modifiche alla viabilità e divieti nei giorni della manifestazione, dal 23 al 30 agosto, sia in centro storico sia in centro storico sia nell’area della Basilica di Santa Maria di Collemaggio e della Villa Comunale.

A – CENTRO STORICO

1. Corso Federico II (tratto tra Via dei Giardini e Via XX Settembre)

Istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta ambo i lati/su tutta la piazza, con rimozione forzata degli ingombri, come di seguito indicato:

* dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 28 agosto 2024;

* dalle ore 17:00 alle ore 21:00 del 29 agosto 2024.

1. Via Sant’Agostino, Via Indipendenza, Piazza San Marco, Piazza Machilone e Via Sallustio (tratto tra Corso Vittorio Emanuele II e Via Cavour)

Istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata degli ingombri, come di seguito indicato:

* dalle ore 17:00 del 26 agosto 2024 alle ore 01:00 del 27 agosto 2024.

I residenti dell’area compresa tra Via XX Settembre, Via San Francesco di Paola e Via delle Bone Novelle potranno accedere da Via Campo di Fossa ed uscire da Via delle Bone Novelle.

1. Piazza dei Gesuiti, Via delle Aquile, Via Bafile (tratto compreso tra Corso Principe Umberto e Via Camponeschi) e Corso Principe Umberto I

Istituzione del divieto di transito veicolare e divieto di sosta su tutta la piazza e/o ambo i lati, con rimozione forzata degli ingombri:

* dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 28 agosto 2024;

* dalle ore 18.00 alle ore 22.00 del 29 agosto 2024.

1. Via Bafile (tratto compreso tra Via Camponeschi e Via Cascina), Via Cascina e Via Camponeschi

Istituzione del divieto di transito veicolare:

* dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 28 agosto 2024;

* dalle ore 18.00 alle ore 22.00 del 29 agosto 2024.

1. Piazza Palazzo

Istituzione del divieto di transito veicolare e divieto di sosta su tutta la piazza e/o ambo i lati, con rimozione forzata degli ingombri:

* dalle ore 8:00 alle ore 20:00 del 28 agosto 2024;

* dalle ore 18.00 alle ore 22.00 del 29 agosto 2024.

1. Largo Pischedda e Via e Piazza San Bernardino

Istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta ambo i lati/su tutta la piazza, con rimozione forzata degli ingombri, come di seguito indicato:

* dalle ore 18:00 alle ore 01:00 del giorno successivo in data 22, 24, 25 e 29 agosto 2024;

* dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 28 agosto 2024.

1. Via San Bernardino (tratto tra Corso Federico II e Via Fortebraccio)

Istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata degli ingombri, come di seguito indicato:

* dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 28 agosto 2024.

1. Via Panfilo Tedeschi

Istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta lato dx del senso di marcia con direzione Porta Leoni con rimozione forzata degli ingombri, come di seguito indicato:

* dalle ore 12:00 alle ore 18:00 del 28 agosto 2024.

Istituzione di aree riservate alla sosta dei veicoli a servizio di persone con disabilità muniti di apposito contrassegno, in vigore dalle 20:00 alle 01.00 del giorno successivo dal 23 al 30 agosto 2024, nell’area antistante la porta carraia dell’ex distretto militare e nel tratto di Via Panfilo Tedeschi adiacente i giardini pubblici.

1. Piazza IX Martiri e Piazza San Biagio

Istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta ambo i lati/su tutta la piazza, con rimozione forzata degli ingombri, come di seguito indicato:

* dalle ore 8:00 del 25 agosto 2024 alle ore 02:00 del 26 agosto 2024.

B – AREA BASILICA S. MARIA DI COLLEMAGGIO/VILLA COMUNALE

1. Via XX Settembre

Istituzione del divieto di transito veicolare come di seguito indicato:

* dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 28 agosto 2024;

* dalle ore 17:00 alle ore 21:00 del 29 agosto 2024.

È consentito, compatibilmente con lo svolgimento delle manifestazioni in programma, il transito per residenti e autorizzati con provenienza Tribunale e sino all’intersezione con via S. Andrea.

1. Viale Crispi (tratto Via XX Settembre/Viale Collemaggio)

Istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta lato dx del senso di marcia con direzione Porta Napoli, con rimozione forzata degli ingombri, come di seguito indicato:

* dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 28 agosto 2024;

* dalle ore 17:00 alle ore 21:00 del 29 agosto 2024.

1. Viale Crispi (tratto Viale Collemaggio/Via Porta Napoli)

Istituzione del divieto di transito veicolare come di seguito indicato:

* dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 28 agosto 2024;

* dalle ore 17:00 alle ore 21:00 del 29 agosto 2024.

1. Viale Collemaggio/Via Caldora (tratto tunnel Collemaggio/viale Collemaggio)/Via Bellisari

Istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata degli ingombri, come di seguito indicato:

* dalle ore 14:00 del 23 agosto 2024 alle ore 1.00 del 24 agosto 2024;

* dalle ore 17:00 del 27 agosto 2023 alle ore 1.00 del 28 agosto 2024;

* dalle ore 12:00 alle ore 21:00 del 28 agosto 2024;

* dalle ore 17:00 alle ore 21:00 del 29 agosto 2024;

* dalle ore 17:00 del 30 agosto 2024 alle ore 1.00 del 31 agosto 2024.

I veicoli a servizio delle persone con disabilità che debbano recarsi agli spettacoli previsti a Collemaggio potranno accedere da Via Caldora.

1. Via Josè Maria Escrivà

Istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta, ambo i lati con rimozione forzata degli ingombri, dalle ore 8.00 del 23 agosto 2024 alle ore 14.00 del 31 agosto 2024 con eccezione per i veicoli dell’organizzazione.

1. Strada di collegamento tra via D’Annunzio e via XXIV Maggio

Istituzione del senso unico di marcia con direzione via XXIV Maggio, dalle ore 8.00 del 23 agosto 2024 alle ore 14.00 del 31 agosto 2024.

È consentito, compatibilmente con lo svolgimento delle manifestazioni in programma, il transito per i veicoli autorizzati dall’organizzazione su tutte le strade/piazza sopra enunciate.