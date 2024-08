CS Ai.Bi. – LPS. 31° Incontro nazionale sull’Accoglienza

(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 23 agosto 2024 Chiamato per nome, un figlio ci chiama: il 31° Incontro nazionale di Ai.Bi.

Amici dei Bambini ETS e l’Associazione La Pietra Scartata

Dal 24 al 29 agosto a Casino di Terra (PI) si svolgerà il 31° incontro nazionale di Ai.Bi. e LPS, per

riflettere sulle sfide nell’accoglienza familiare tra promesse, abbandono, fallimenti e compimento

Casino di Terra (PI) – 23 agosto 2024

Si svolgerà dal 24 al 29 agosto 2024, a Casino di Terra (Pisa), il 31° Incontro nazionale di Ai.Bi. Amici dei

Bambini ETS e dell’Associazione La Pietra Scartata, quest’anno dedicato al tema “Chiamato per nome, un

figlio ci chiama”, per raccogliere e affrontare la sfida dell’identità nell’accoglienza familiare tra promessa,

abbandono, accoglienza, fallimenti e compimento.

Il percorso di ricerca, approfondimento e riflessione proposto dei due organismi compie un ulteriore passo,

sullo slancio dei precedenti, per spingersi ancora un poco più in là; mentre raccoglie le sfide, ne ricerca il

senso elaborandone possibili soluzioni, anche suggerendo il superamento di stereotipi e luoghi comuni,

alimentando nuovi modelli di interpretazione e nuove prospettive di servizio.

I sei giorni di incontri vedono un programma impegnativo dal punto di vista dei contenuti, ma da vivere in

un clima di sereno confronto, riflessione, alla luce della preghiera.

L’ideale inaugurazione del tutto avverrà domenica 25 agosto, quando, al termine dell’assemblea generale

inaugurale nel corso della quale ci si confronterà anche in virtù delle sollecitazioni che saranno proposte

dalla relazione introduttiva del presidente Marco Griffini, le famiglie partecipanti saranno incontrate e

salutate dal vescovo di Volterra S.E. Mons. Roberto Campiotti, il quale celebrerà appositamente la santa

messa presso la Chiesa dei santi Pietro e Lino di Casino di Terra.

All’interno delle giornate di incontro, si articoleranno iniziative distinte, tra le quali sono previste alcune

particolari attività.

Il Perdono: scelta e dono d’amore

Lunedì 26 agosto è pianificato un incontro con Leonardo Trione sul tema “Il Perdono: scelta e dono

d’amore”. Trione, laureato in psicologia clinica e scienze religiose, è psicologo clinico, docente, counsellor e

mediatore familiare; con la moglie Mariella ha fondato la Comunità “Arca dell’Alleanza” e da circa 20 anni è

impegnato nell’ascolto delle coppie in crisi, nella promozione di corsi di formazione per fidanzati e sposi e

nella diffusione della cultura dell’affido e dell’adozione.

Nel corso della stessa giornata è previsto anche un laboratorio esperienziale destinato ad aiutare i genitori

a vivere una vera e propria esperienza di perdono a livello coniugale e familiare con le seguenti finalità:

facilitare un processo di consapevolezza sulle ferite della vita; bloccare le tentate soluzioni disfunzionali che

spesso alimentano rancori e risentimenti; sviluppare un percorso che facilita l’esperienza del perdono.

Chiamato per nome, un figlio ci chiama

Martedì 27 agosto è in programma il Seminario di studio e confronto destinato a inaugurare un ulteriore

percorso di approfondimento dedicato al tema: “Chiamato per nome, un figlio ci chiama – La sfida

dell’identità nell’accoglienza famigliare tra promessa, abbandono, accoglienza, fallimenti e compimento”.

L’evento prevede sia gli interventi di Marco Griffini (presidente di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS), “Sono

sempre stato un figlio”, e di Leonardo Trione, “accogliere, accompagnare e custodire un’identità filiale”;

sia il prezioso contributo dell’Arcivescovo di Lanciano-Ortona S.E. Mons. Emidio Cipollone, “Ester e i

capovolgimenti della storia: da un’identità nascosta, poi svelata, la via per la salvezza”.

Ai.Bi. – Amici dei Bambini ETS

Best practices, le positive esperienze e le belle attività dei gruppi locali

Mercoledì 28 agosto è prevista la sessione di lavoro Best practices, le positive esperienze e le belle attività

dei gruppi locali, dedicata alla presentazione e condivisione delle migliori attività, delle esperienze e delle

varie iniziative che sono state pensate, proposte e realizzate nel corso di questi anni nelle diocesi e/o nei