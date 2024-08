CONTIENE FOTO# CONTROLLI DEI CARABINIERI CONTRO ILLEGALITA’ E DEGRADO NEL QUARTIERE CORVIALE. UNA PERSONA ARRESTATA PER DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI E MATERIALI DA CONFEZIONAMENTO. SANZIONATI DAI CARABINIERI I TITOLARI DI DUE BAR.

(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

CONTROLLI DEI CARABINIERI CONTRO ILLEGALITA’ E DEGRADO NEL

QUARTIERE CORVIALE.

UNA PERSONA ARRESTATA PER DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI E MATERIALI DA

CONFEZIONAMENTO. SANZIONATI DAI CARABINIERI I TITOLARI DI DUE BAR.

ROMA – I Carabinieri della Stazione di Roma Trullo, supportati dai colleghi

della Compagnia Roma Eur e dal personale del NAS di Roma, hanno effettuato

una mirata attività di controllo nel quartiere Corviale, finalizzata alla

prevenzione e alla repressione di ogni forma di degrado e illegalità, in

linea con l’azione condivisa in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e

la Sicurezza Pubblica.

I Carabinieri della Stazione di Roma Garbatella hanno arrestato, per

detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un 44enne romano,

sottoposto agli arresti domiciliari, dopo averlo trovato in possesso di

diverse dosi di marijuana e cocaina, insieme a bilancino di precisione,

materiali da confezionamento e da taglio.

Nell’ambito delle verifiche presso le attività commerciali della zona, i

Carabinieri del N.A.S hanno poi sanzionato amministrativamente, per

complessivi 2.000 euro, il titolare di un bar per carenze igienico

sanitarie. In un altro controllo, il titolare di un altro bar è stato

diffidato al ripristino delle condizioni igieniche sanitarie del deposito

materiale.

In totale, i Carabinieri hanno identificato 73 persone e eseguito verifiche

su 35 veicoli.

230824

