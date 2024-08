Comunicato stampa – Romano da scoprire

(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 23 agosto 2024 A35 BreBeMi

Uscita Romano

ROMANO

settembre

da scoprire

alla scoperta dei tesori di

Romano di Lombardia con una visita guidata

a cura di Terre di Bergamo di Tosca Rossi

PER MAGGIORI INFO:

0363.301452

http://www.pianuradascoprire.it

un evento di

organizzato da

in collaborazione con

Città

Romano

Lombardia

insieme a

p rogramma

Romano da scoprire

ore 15.00: ritrovo e partenza dalla biglietteria presso la Rocca Viscontea

Romano fu un borgo di grande importanza strategica, trovandosi sul crocevia tra

Milano-Brescia e Bergamo-Cremona. La cittadina era ben fortificata e acquisì prestigio

commerciale durante il dominio della Serenissima. Il centro storico offre ancora oggi

edifici di pregio storico e artistico che raccontano di questo ricco passato.

Visita guidata con Tosca Rossi alla scoperta di:

Chiesa di San Defendente

La Chiesa costruita tra il 1643 e il 1645 su progetto di Francesco Maria Richini, è un

notevole esempio di architettura barocca. Dedicata a San Defendente, l’edificio riflette la

devozione popolare verso questo santo venerato per la sua protezione in tempi di

calamità. Tra le opere d’arte spiccano la “Madonna col Bambino e Santi” di Gian Giacomo

Barbelli e una statua lignea di San Defendente del 1740. La pala d’altare nell’abside

raffigura il borgo di Romano nel XVI secolo con la sua cinta muraria, come fosse fermo

nel tempo.

Chiesa Prepositurale di Santa Maria Assunta e San Giacomo Maggiore

La Chiesa risalente al XII secolo, è un edificio di grande valore storico e artistico.

Ricostruita tra il 1714 e il 1762 sotto la direzione di Giovan Battista Caniana, presenta una

facciata tardo-settecentesca con due campanili. L’interno, composto da un’unica navata,

è stato completato nel corso del XIX secolo da diversi architetti, tra cui Giacomo

Quarenghi. La chiesa conserva numerose opere d’arte, tra cui dipinti di Giovan Battista

Moroni e sculture di Francesco Caniana, oltre a preziose sagrestie seicentesche e

settecentesche.

M.A.C.S. – Museo di Arte e Cultura Sacra

Il Museo raccoglie reperti e opere religiose e segue una progressione temporale, dalle

origini di Romano alle opere rinascimentali, barocche e ottocentesche, fino all’arte

sacra contemporanea: terrecotte, sculture lapidee e lignee, dipinti, oreficerie e arredi.

Vanta una biblioteca aperta al pubblico ricca di oltre 30.000 volumi.

Il costo della visita guidata è di 10 € a persona – durata 2 ore circa

per PRENOTAZIONI

inquadra il qr code e prenota >>>

per INFORMAZIONI

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Pianura da Scoprire

http://www.pianuradascoprire.it