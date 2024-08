(ARC) Cultura: Anzil, catalogo mostra Italia Sessanta fa rivivere emozioni

(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

esposizione sui Settanta

Gorizia, 23 ago – “I Sessanta sono stati anni straordinari per

la cultura italiana e a quel decennio favoloso possiamo ispirarci

per una nuova stagione di rinascita: il catalogo che oggi

presentiamo ha il pregio di conservare e richiamare quelle

emozioni che molti visitatori hanno potuto vivere apprezzando le

opere in mostra nelle sale di palazzo Attems Petzenstein, un

ottimo preludio a Gorizia/Nova Gorica citt? della cultura”.

Lo ha affermato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con

delega alla Cultura Mario Anzil alla presentazione del catalogo

della mostra “Italia Sessanta. Arte, moda e design. Dal boom al

pop”.

“La mostra, per la quale abbiamo ricevuto referenze positive, non

ci ha dato soddisfazione solo per il numero di visitatori ma per

l’emozione che ha saputo suscitare in tanti di essi. Allo stesso

modo, il catalogo ? lo strumento per conservare e fare rivivere

quei momenti e un plauso ai curatori va non solo per la qualit?

delle opere ma anche per le tante iniziative collaterali

organizzate a corollario della mostra”, ha aggiunto Anzil,

ricordando che l’esposizione si pone come prosecuzione della

mostra “Italia Cinquanta. Moda e design. Nascita di uno stile”

tenutasi lo scorso anno.

“Stiamo considerando la possibilit? di concludere la trilogia con

un approfondimento sugli anni Settanta, decennio caratterizzato

di certo da creativit? e ingegno ma anche dai primi germi di una

stagione complicata e contradditoria”, ha anticipato il

vicepresidente.

I curatori – Carla Cerutti per il design, Enrico Minio Capucci e

Raffaella Sgubin per la moda e Lorenzo Michelli per le arti

visive – nei loro interventi hanno evidenziato il lavoro di

sinergia e l’intento di portare alla luce la viva contaminazione

tra i diversi linguaggi espressivi che hanno caratterizzato il

decennio.

Oltre ai curatori, che hanno presentato al pubblico una selezione

di video d’archivio, ? intervenuta l’assessore del Comune di

Gorizia Patrizia Artico; tra il folto pubblico della

presentazione anche il collezionista di arte contemporanea Egidio

Marzona.

“Un onore e un piacere avere con noi un collezionista cos?

importante, che ha inaugurato a maggio a Dresda la sua galleria e

con il quale la Regione ha instaurato un rapporto di amicizia e

collaborazione. Siamo quindi lieti di ospitarlo, ricambiando

l’invito che abbiamo onorato in primavera”, ha commentato Anzil.

