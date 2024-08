AGRICOLTURA. COLOMBO(FDI) PRODUZIONE È ANCHE MANUTENZIONE DEL TERRITORIO

(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

“Ringrazio il Ministro Lollobrigida per il prezioso intervento di oggi al Meeting di Rimini. Un’analisi attenta e puntuale sulla produzione agricola e sul valore non solo economico del lavoro degli agricoltori e l’importanza del ruolo che svolgono per il nostro benessere. Qualcuno ha visto nella produzione agricola un nemico del territorio non cogliendo l’aspetto centrale: i nostri agricoltori restano il centro della manutenzione del territorio”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Beatriz Colombo.

