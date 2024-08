(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 23 agosto 2024 ACCA LARENTIA, BARBERA (PRC): “LA VICENDA CONFERMA GLI ALLARMI SUI RISCHI

CHE CORRE IL PAESE”

“Le inquietanti rivelazioni dell’articolo di Giovanni Tizian e Nello

Trocchia pubblicate oggi sul quotidiano “Domani”, in merito alla donazione

della “Fondazione Alleanza Nazionale” all’associazione di estrema destra

“Acca Larentia”, dimostrano in maniera inequivocabile che la destra

“postfascista” che oggi guida il governo del Paese non solo non ha mai

tagliato i ponti con il suo passato, ma contribuisce anche a finanziare con

donazioni i settori più oltranzisti dell’estrema destra. Un fatto

estremamente grave che conferma gli allarmi che da tempo sono stati

lanciati rispetto all’involuzione democratica che sta subendo il nostro

Paese e al clima di impunità che si respira per quei rigurgiti fascisti che

tornano a riempire le pagine di cronaca politica dei nostri giornali.

Insomma, mentre l’Italia democratica e antifascista continua a sgolarsi per

chiedere lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste, come peraltro

previsto dalle normative vigenti, questi signori, che non a caso amano

ancora oggi collezionare i busti di Mussolini o disquisire di tesi

xenofobe, come quella riguardante la sostituzione etnica, osano finanziare

tali organizzazioni con donazioni come quella erogata all’associazione

“Acca Larentia”. Un fatto inaccettabile in un Paese che ha ancora una

Costituzione antifascista. Chiediamo che su questa vicenda si vada fino in

fondo”. E’ quanto dichiara Giovanni Barbera, membro del comitato politico

nazionale di Rifondazione Comunista.