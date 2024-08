(AGENPARL) - Roma, 22 Agosto 2024

**Sony lancia Gaming Virtualizer by 360 Reality Audio, un software plug-in

per sviluppatori di videogame che facilita la produzione dell’audio

spaziale da riprodurre tramite cuffie**

Sarà implementato nei giochi per PC e dispositivi mobili grazie alla

collaborazione diretta con gli sviluppatori

![Gaming Virtualizer by 360 Reality Audio](https://cdn.uc.assets.prezly.com/798871c9-b4df-4113-993f-e37f8581d990/-/format/auto/)

Sony Corporation (“Sony”) ha annunciato il lancio di Gaming Virtualizer

by 360 Reality Audio, un software plug-in dedicato agli sviluppatori di

videogiochi che consente di progettare facilmente un audio spaziale da

riprodurre attraverso le cuffie. Il software si integra in Wwise®

(Audiokinetic Inc.), una soluzione middleware audio multi-piattaforma

impiegata dagli sviluppatori di tutto il mondo per creare un audio

immersivo e interattivo per diverse piattaforme. L’ambiente sonoro

prodotto risulta estremamente naturale e viene trasmesso dalle cuffie con

una latenza e un carico ridotti.

Negli ultimi anni, l’audio spaziale è supportato da sempre più giochi

3D destinati a varie piattaforme, dai PC ai dispositivi mobili. Dato che,

inoltre, molti gamer preferiscono usare le cuffie per giocare, gli speaker

multi-canale non sono più l’unico prodotto richiesto sul mercato: anche

le cuffie in grado di trasmettere un audio spaziale stanno guadagnando

popolarità. Per assecondare questa evoluzione nelle modalità di

programmazione e negli stili di gioco, Sony ha messo a punto Gaming

Virtualizer by 360 Reality Audio, che consente di simulare un effetto

surround attraverso le cuffie. Il sistema si basa sullo stesso principio di

360 Spatial Sound, la tecnologia nata dallo sviluppo del formato audio

immersivo 360 Reality Audio. Progettando i videogame con questo software,

anche le sfide giocate su PC e mobile con le cuffie si trasformano in

un’esperienza coinvolgente.

– **Caratteristiche principali**

**1. Elaborazione dei segnali di nuova concezione per un audio basato sulla

tecnologia 360 Reality Audio**

Nei giochi sia 3D che di altro tipo, per decodificare i segnali che

consentono di riprodurre l’audio spaziale tramite cuffie servono hardware

con un’elevata potenza di elaborazione. Gaming Virtualizer by 360 Reality

Audio ottimizza l’elaborazione dei segnali e la rende molto più

efficiente, riducendo il carico sull’hardware. In questo modo, i gamer

possono godere di un audio spaziale immersivo, anche utilizzando cuffie e

dispositivi con una potenza di elaborazione limitata, come quelli mobili.

Non solo: attingendo alla tecnologia Spatial Sound e al know-how maturato

con 360 Reality Audio, il nuovo software riesce a creare un campo sonoro

avvolgente, autentico e a bassa latenza. L’eccellente posizionamento dei

suoni permette di capire facilmente quali provengono dall’alto e quali da

dietro. Durante l’elaborazione, inoltre, l’interferenza di fase è

ridotta al minimo, per fare in modo che i suoni circostanti si spostino con

naturalezza quando il punto di vista del giocatore cambia nettamente.

**2. Integrazione con Wwise, uno dei middleware audio più usati nello

sviluppo dei giochi**

Gaming Virtualizer by 360 Reality Audio è un plug-in compatibile con Wwise

ed è stato sviluppato in collaborazione con l’azienda che ha ideato

questo sistema: Audiokinetic. Wwise è una soluzione middleware audio a cui

molti sviluppatori di videogame nel mondo si affidano per creare un audio

spaziale e interattivo applicabile a diverse piattaforme.

Utilizzando il plug-in Wwise, non è più necessario adattare il sound

design dei giochi per PC e mobile separatamente, cosa che rende la

progettazione più efficiente. Inoltre, invece di regolare tutti i suoni

del gioco in una volta sola per creare un campo sonoro spaziale, è

possibile dividere i parametri e impostarli uno ad uno. Ad esempio, i suoni

da collocare chiaramente, come voci o effetti sonori, possono essere

gestiti con il software, mentre quelli che non provengono da punti

specifici, come i rumori ambientali, si possono elaborare in un altro modo.

Da oggi è possibile generare un design del suono più realistico che mai,

lasciando agli sviluppatori maggiore libertà d’espressione per

rispettare pienamente le intenzioni dell’autore del gioco.

**3. Approvato dagli sviluppatori di videogame**

Diversi sviluppatori in Giappone, Regno Unito, Cina e negli Stati Uniti

stanno testando l’implementazione di Gaming Virtualizer by 360 Reality

Audio nei loro giochi.

Fra questi1, in particolare, COLOPL, Inc., Cygames, Inc., GungHo Online Entertainment,

Inc., Niantic, Inc. e SQUARE ENIX CO., LTD.

![](https://cdn.uc.assets.prezly.com/c575c408-80ce-475c-9bcd-0c8da9904ebe/-/format/auto/)

software, così da immergere i gamer in un campo sonoro spaziale che

riproduce vividamente effetti come passi, rumori provenienti da cavi

elettrici esposti o echi nelle grotte. Per maggiori informazioni su *PRINCIPLES PROLOGUE*, consultare il comunicato stampa al link seguente.

“Con l’introduzione di Gaming Virtualizer by 360 Reality Audio, il

senso di posizionamento dell’immagine sonora è migliorato notevolmente e

percepire lo spostamento dei suoni è meno fastidioso, anche quando si

cambia punto di vista”, ha commentato Taiki Watanabe, Audio Programmer di

COLOPL, Inc. “L’integrazione negli ambienti di sviluppo basati sui

motori Unity e Wwise è semplicissima, senza contare il notevole vantaggio

del carico di elaborazione, che consente di utilizzare il plug-in senza

problemi nei giochi per mobile.”

“Siamo certi che, integrando l’audio spaziale nei videogame,

l’espressione sonora diventerà più intensa e realistica che mai”, ha

dichiarato Keigo Ozaki, Senior Sound Creator di GungHo Online

Entertainment, Inc. “Dato che la tecnologia Gaming Virtualizer by 360

Reality Audio non dipende da configurazioni hardware specifiche, come ad

esempio gli impianti surround, riteniamo che saranno in tanti a poter

usufruire di questo servizio.”

“Non sono molti gli utenti che possiedono dispositivi in grado di

emettere un audio spaziale attraverso gli speaker fisici, perciò è

difficile offrire un’esperienza sonora meticolosamente studiata su larga

scala”, ha spiegato Ryoji Makimura, Acoustic Research Laboratory Manager

di Cygames, Inc. “Poter diffondere un audio spaziale altamente realistico

attraverso le cuffie, a prescindere dalla piattaforma, significa estendere

questa possibilità a un pubblico più ampio.”

– **Specifiche principali**

Per le specifiche principali e ulteriori dettagli, visitare il [sito](https://www.sony.net/Products/360RA/licensing/).

*“Sony”, il logo “SONY” e altri nomi di prodotti, servizi o loghi

usati in questo comunicato stampa sono marchi registrati o marchi di Sony

Group Corporation o delle relative affiliate. Eventuali altri nomi di

prodotti, servizi, aziende o loghi sono marchi e proprietà coperte da

copyright dei relativi proprietari e/o concessori di licenze.

Relazioni con i media: Corporate Communications Department, Sony

Corporation

