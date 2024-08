Pace, Sant’Egidio: 1000 giovani europei a Berlino dal 27 al 29 agosto – mercoledì 28 assemblea con Marco Impagliazzo

(AGENPARL) - Roma, 22 Agosto 2024

BERLINO

Dal 27 al 29 agosto convegno internazionale dei

Giovani per la Pace – Attesi partecipanti da 13

Paesi europei, tra cui un centinaio dall’Ucraina

– Mercoledì 28 assemblea con Marco Impagliazzo

“A Global Friendship for a Future of Peace”.

Con questo sogno 1000 giovani, studenti delle

scuole superiori e universitari, di 13 Paesi

europei si daranno appuntamento dal 27 al 29

agosto a Berlino per l’incontro internazionale

dei Giovani per la Pace, il movimento legato alla

Comunità di Sant’Egidio, che è impegnato, ogni

giorno, nelle periferie con i bambini in

difficoltà, i senza dimora, gli anziani soli, e

ha promosso, nei mesi estivi, vacanze solidali con

i rifugiati nei campi della Grecia e di Cipro. Un

grande evento europeo per la pace molto sentito,

in un tempo segnato da guerre terribili, come

quelle a Gaza e in Ucraina. E proprio

dall’Ucraina – dove Sant’Egidio continua a

sostenere la popolazione con distribuzioni di

generi alimentari, spedizioni di materiale

sanitario e ha aperto centri educativi per bambini

e adolescenti, anche grazie al supporto di tanti

rifugiati che si sono uniti alla Comunità nelle

sue iniziative umanitarie – arriveranno nella

capitale tedesca un centinaio di ragazze e ragazzi

provenienti da Kiev, Leopoli, Ivano-Frankivsk e

Kharkiv. Insieme ai loro coetanei di altri Paesi

europei, daranno voce alle speranze della loro

generazione e si confronteranno su diversi temi –

ecologia, migrazioni, povertà – per diffondere

una cultura della pace e della solidarietà in una

città, dove 35 anni fa un muro è caduto: un

esempio della forza della democrazia, del dialogo

e della ricerca di vie pacifiche di cambiamento,

ma anche un grande segno di speranza per il

futuro.

Mercoledì 28 agosto, al mattino, i giovani

parteciperanno a un’assemblea con Marco

Impagliazzo, presidente della Comunità di

Sant’Egidio, intitolata “Nell’amicizia

c’è la vittoria”, e nel pomeriggio si

raduneranno nei pressi della Porta di Brandeburgo

per un momento di commemorazione al Memoriale

delle vittime Sinti e Rom del nazionalsocialismo,

per rinnovare il loro impegno a contrastare ogni

forma di violenza e razzismo.

