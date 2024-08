(AGENPARL) - Roma, 22 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 22 agosto 2024 Di nuovo utilizzabile da ieri all’Annunziata l’ascensore per i pazienti con patologie tempo dipendenti

Tornato in attività al termine di un importante intervento di manutenzione straordinaria

Scritto da Paola Baroni, giovedì 22 agosto 2024

Firenze – E’ tornato utilizzabile dopo il collaudo di ieri l’ascensore dell’ospedale Annunziata con cui si gestiscono gli ingressi in dialisi e in emodinamica dei pazienti provenienti dal territorio con patologie rete tempo dipendente. L’ascensore è tornato in attività al termine di un importante intervento di manutenzione straordinaria che era iniziato a fine luglio. Oltre alla nefrologia e alla dialisi, da tale ascensore si gestiscono anche gli ingressi in terapia intensiva e in emodinamica. Si tratta di un ascensore molto utilizzato dai volontari delle associazioni.

Nel periodo della manutenzione, oltre alla segnaletica esplicativa, sono stati predisposti percorsi alternativi distinti fra percorsi in orario diurno e in orario notturno di cui era stata inviata preventivamente informazione a tutti gli operatori interessati. Da ieri i percorsi sono stati ripristinati come di norma.

