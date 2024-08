(AGENPARL) - Roma, 21 Agosto 2024

Piacenza, 21 agosto 2024

Oggetto: “Percorso Piacenza Liberty”, martedì 27 agosto visita guidata per la

terza età. Iscrizioni dal 22 agosto

Proseguono anche nei mesi estivi le iniziative per la terza età promosse dall’ufficio

Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza. Il prossimo appuntamento è in

programma martedì 27 agosto con la visita guidata intitolata “Percorso Piacenza

Liberty”. Iscrizioni a partire dalle ore 9 di domani, giovedì 22 agosto telefonando –

partecipazione, 5 euro. Noto anche come Art Nouveau, lo stile Liberty è emerso nel

tardo Ottocento durante la “Belle Époque”. Caratterizzato da un’estetica elegante e

sinuosa e per l’uso di curve fluide, arabeschi floreali e dettagli intricati, lo stile

Liberty ha influenzato artisti e progettisti piacentini che lo hanno applicato a edifici

residenziali, commerciali e pubblici. L’itinerario proposto si snoderà attraverso

alcune delle strade più affascinanti del centro storico alla scoperta di alberghi, teatri,

palazzi privati – i cui cortili sono solitamente inaccessibili – e ville circondate da

rigogliosi giardini e elementi decorativi tipici dello stile Liberty.

PIACENZA PRIMOGENITA DELL’UNITÀ D’ITALIA