(AGENPARL) - Roma, 21 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 21 agosto 2024 *Aumento esponenziale dei furti nelle abitazioni, il Movimento 5 Stelle

Amelia scrive al Prefetto di Terni*

Il Movimento 5 Stelle di Amelia ha inviato una lettera al Prefetto di

Terni, Sua Eccellenza dott. Giovanni Bruno, per esprimere la crescente

preoccupazione della comunità amerina per l’aumento esponenziale dei furti

nelle abitazioni.

Amelia, una città storicamente scelta per la sua tranquillità e bellezza

paesaggistica, sta vivendo un’impennata di eventi criminosi che hanno

gettato i cittadini in uno stato di esasperazione e insicurezza. Nonostante

gli sforzi individuali, come l’installazione di sistemi di allarme e

videosorveglianza privati, la sensazione di impotenza persiste.

Il Movimento 5 Stelle di Amelia ha quindi richiesto al Prefetto un

intervento immediato e strutturale, con un incremento delle forze

dell’ordine sul territorio, ritenute attualmente sottodimensionate, per

garantire un’adeguata attività di controllo e indagine. È stata inoltre

sollecitata l’installazione urgente di un sistema di videosorveglianza

pubblica da parte dell’amministrazione comunale, che possa supportare

efficacemente le forze dell’ordine.

Nel ribadire la massima fiducia nelle istituzioni statali nella lotta alla

criminalità, si sottolinea altresì l’importanza di evitare che i cittadini

ricorrano a forme di difesa personale, spesso pericolose e sproporzionate.

*Samuele Minciarelli e Marco Monzi, rappresentante e vice rappresentante

del gruppo territoriale Movimento 5 Stelle Narni, Amelia e Terre Arnolfe*