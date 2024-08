(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 20 agosto 2024 Rogo traghetto: Simiani (Pd), soccorsi tempestivi evitato danni seri, indagare su cause.

“Va un plauso alla macchina dei soccorsi ed ai Vigili del Fuoco che hanno prontamente spento l’ incendio sul traghetto diretto da Piombino all’Isola d’Elba evacuando i passeggeri ed evitando che l’incidente di oggi potesse trasformarsi in una cosa più seria. Vanno ora appurate ed approfondite le cause che hanno generato il rogo e rafforzate le misure di prevenzione per quanto riguarda il trasporto marittimo. La futura gara regionale dovrà prevedere non solo una qualità migliore del servizio, ma anche maggiori garanzie sulla sicurezza, e l’attenzione all’ ammodernamento del naviglio attualmente utilizzato tra la costa e l’Arcipelago toscano.”. E’ quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio Marco Simiani

Roma, 20 agosto 2024

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: [ http://www.deputatipd.it/ | http://www.deputatipd.it ]