I: Tavolo di lavoro sui disservizi del Trasporto Pubblico Locale: nota del consigliere delegato Marco Griguolo

consigliere delegato Marco Griguolo

A seguito di una serie di incontri istituzionali, nei giorni scorsi il prefetto di Milano, Claudio

Sgaraglia, ha ritenuto opportuno invitare i sindaci dei 133 Comuni della nostra area metropolitana a

segnalare eventuali disservizi nel trasporto pubblico locale, come passo preliminare verso la

convocazione di un tavolo con tutti i soggetti coinvolti (Città metropolitana, Regione, RFI, Trenord,

Comune di Milano, Atm, Agenzia del TPL, ecc.).

Sono convinto che, grazie alla riconosciuta autorevolezza super partes del Prefetto, questa iniziativa

porterà a risultati concreti. È giunto il momento di superare particolarismi anacronistici e

interessi di parte, nel bene superiore dei cittadini che ogni giorno utilizzano i mezzi pubblici. È

evidente che i problemi da affrontare sono complessi e non possono essere risolti con soluzioni

semplicistiche, ma è necessario avviare un confronto istituzionale serio e costante, per fare

squadra e giungere a un’efficace gestione della mobilità su scala metropolitana. La mobilità è

un fattore chiave per lo sviluppo economico. Le criticità nel sistema creano disagi per imprese,

lavoratori, studenti e rappresentano uno dei principali freni allo sviluppo del nostro territorio, che

non riesce così a esprimere pienamente tutte le proprie potenzialità. La questione della mobilità,

tuttavia, non si limita solo alle problematiche del Trasporto Pubblico Locale, ma riguarda anche la

necessità di maggiori investimenti nelle infrastrutture, per rafforzare la sicurezza stradale e

l’intermodalità.

È fondamentale promuovere un cambiamento culturale che accompagni e incentivi lo

sviluppo della mobilità sostenibile. Un cambiamento culturale che deve tradursi in nuovi modelli

di governance, capaci di progettare e gestire le aree urbane in relazione anche ai settori di crescente

sviluppo, come quello della logistica. Va premesso che non partiamo da zero: l’area metropolitana

di Milano è un esempio di riferimento nel panorama italiano, ma ci sono ancora ampi margini di

miglioramento per raggiungere gli standard qualitativi delle metropoli europee più avanzate.

Rivoluzionare il TPL nell’area metropolitana milanese per renderlo più efficiente è uno degli

obiettivi principali. In quest’ottica, abbiamo progettato una rete di 750 km di piste ciclabili, ci

siamo opposti all’aumento delle tariffe, abbiamo sostenuto le ragioni dei piccoli Comuni e

promosso l’istituzione di una vera tariffa unica integrata. Inoltre, ci siamo impegnati per superare il

sistema di affidamento diretto del trasporto su gomma, a favore di gare d’appalto che contribuiranno

in misura significativa a migliorare i servizi su gomma e daranno ulteriore slancio al Trasporto

Pubblico Locale, con l’obiettivo di superare il concetto di «metropoli-periferia» e affermare un

modello che valorizzi il protagonismo di tutti i 133 Comuni. A Palazzo Isimbardi, nei mesi scorsi,

abbiamo ospitato diversi incontri con i sindaci delle zone omogenee, per fornire aggiornamenti sulla

procedura di affidamento dei servizi e sulla revisione del programma dei servizi di TPL del bacino,

approvato nel 2019.

I temi da affrontare sono ancora molti: l’aumento degli investimenti sulla mobilità da parte del

Governo e della Regione, l’estensione e il miglioramento della tariffa unica integrata, la difficoltà

degli operatori nel reperire personale, i costi delle materie prime che potrebbero avere ripercussioni

sulle tariffe e sul numero di corse, e la necessità di rendere più affidabile il trasporto su ferro.

Tuttavia, sono fiducioso che l’iniziativa del Prefetto fornirà nuove energie a tutti coloro che

vogliono contribuire a questi cambiamenti positivi.

Marco Griguolo

Consigliere delegato alla Mobilità della Città metropolitana

Milano 20 agosto 2024

