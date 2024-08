(AGENPARL) - Roma, 19 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 19 agosto 2024 Roma, M5S: “Ci lascia Massimo Marinelli, storico attivista e colonna portante”

“Massimo Marinelli, dal 2009 storico attivista del M5S nel primo Municipio, ci ha lasciato. Maestro di integrità, passione e senso del dovere, era per tutti noi una vera e propria colonna portante. Una presenza sempre positiva, limpida e costruttiva. La nostra comunità si stringe intorno alla cara moglie Simonetta e ai suoi figli, che abbracceremo domani, martedì 20 agosto, alle ore 15 presso la basilica di Santa Croce in Gerusalemme, per l’ultimo saluto al grande Massimo”.

Così in una nota il Movimento 5 Stelle di Roma Capitale.

