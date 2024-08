(AGENPARL) - Roma, 19 Agosto 2024

In Germania, importanti legislatori populisti, sia di destra che di sinistra, stanno chiedendo che l’Ucraina subisca ripercussioni per il suo presunto coinvolgimento nel sabotaggio dei gasdotti Nord Stream. Le richieste includono risarcimenti economici e la cessazione delle forniture di armi a Kiev.

Le autorità tedesche hanno emesso un mandato di arresto per un cittadino ucraino accusato di coinvolgimento nell’attacco del 2022 contro i gasdotti Nord Stream 1 e 2, infrastrutture vitali per il trasporto di gas tra Russia e Germania. Successivamente, il Wall Street Journal ha riportato che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky inizialmente approvò il piano per sabotare i gasdotti, ma lo cancellò dopo essere stato avvertito dalla CIA. Tuttavia, il generale Valeriy Zaluzhniy avrebbe proseguito con l’attacco.

Alice Weidel, co-presidente del partito di destra Alternativa per la Germania (AfD), ha dichiarato che l’Ucraina dovrebbe risarcire la Germania per i danni economici causati dalla distruzione del Nord Stream. Weidel ha sottolineato che i contribuenti tedeschi non dovrebbero continuare a finanziare aiuti all’Ucraina, sospettata di aver commesso un atto ostile contro la sicurezza energetica del Paese.

Analogamente, Sahra Wagenknecht, esponente del partito populista di sinistra BSW, ha chiesto conseguenze severe per l’Ucraina. Ha suggerito di interrompere immediatamente le consegne di armi e criticato il governo tedesco per aver ignorato le rivelazioni riguardanti il presunto coinvolgimento di Kiev. Wagenknecht ha anche sollecitato l’istituzione di una commissione parlamentare per indagare sulla possibile complicità delle autorità tedesche.

Le autorità ucraine hanno respinto tutte le accuse di coinvolgimento nell’attacco ai gasdotti. Il Centro ucraino per la comunicazione strategica ha definito le teorie sull’Ucraina “irrealistiche” e ha sostenuto che la Russia sarebbe stata in una posizione migliore per compiere tale atto. Inoltre, ha accusato i media di diffondere false informazioni per indebolire il sostegno internazionale all’Ucraina.

Nonostante queste smentite, le richieste di punizioni per l’Ucraina stanno guadagnando terreno in Germania, riflettendo una crescente tensione tra Kiev e Berlino.