Baseball, Coppa del Mondo U-15 – Resoconto Porto Rico-Italia 11-4, risultati parziali 4^ giornata e programma 5^ giornata

(AGENPARL) – lun 19 agosto 2024 Ancora una volta è un big inning a mettere fuorigioco l’Italia che segna per prima, subisce la rimonta e resta a lungo incollata al Porto Rico che mette la freccia con un quinto inning da cinque punti e vince 11-4 conquistando provvisoriamente il primo posto del gruppo A.

Ancora una volta è un big inning a mettere fuorigioco l’Italia che segna per prima, si fa rimontare e resta a lungo incollata al Porto Rico che vince 11-4 conquistando provvisoriamente il primo posto del gruppo A.

Risultati quarta giornata

Gir. A: h. 17.30 Porto Rico-Italia 11-4; h. 22 Giappone-Guam, h. 2 (20/08) Colombia-Repubblica Dominicana

Gir. B: h. 17.30 Regno dei Paesi Bassi-Venezuela 1-11; h. 22 Sudafrica-Cina Taipei, h. 2 (20/08) Messico-Nicaragua

Classifiche:

Gir. A: Porto Rico (4-0), Giappone (3-0), 1.000; Colombia e Repubblica Dominicana (1-2), .333; Italia (1-3), .250; Guam (0-3), .000.

Gir. B: Nicaragua (3-0), 1.000; Messico e Cina Taipei (2-1), .667; Venezuela (2-2), .500; Regno dei Paesi Bassi (1-3), .250. Sudafrica (0-3), .000.

Il programma della quinta giornata (gli orari indicati sono quelli italiani):

Gir. A: h. 17.30 Giappone-Porto Rico, h. 22 Repubblica Dominicana-Italia, h. 2 (21/08) Colombia-Guam.

Gir. B: h. 17.30 Regno dei Paesi Bassi-Sudafrica, h. 22 Nicaragua-Cina Taipei, h. 2 (21/08) Venezuela-Messico.

Nella foto in allegato l’interbase Bradley Rodriguez (Porto Rico) protagonista di tre basi su ball e tre corse a casa nella vittoria per 11-4 contro l’Italia. Credit: WBSC.

