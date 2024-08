(ACON) ASSESTAMENTO. BERNARDIS (FP): 200 MILA EURO PER RSA DI CORMONS

(AGENPARL) - Roma, 19 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 19 agosto 2024 (ACON) Trieste, 19 ago – “? stata approvata la mia proposta di

destinare un contributo straordinario di 200.000 euro per la

Congregazione delle Suore della Provvidenza, per la progettazione

e realizzazione del nuovo sistema di riscaldamento presso la

Residenza per Anziani Rosa Mistica di Cormons”.

Lo annuncia, in una nota, il consigliere regionale Diego

Bernardis (Fedriga presidente) che aggiunge: “L’emendamento

approvato nella manovra estiva di assestamento di bilancio

regionale permetter? di coprire integralmente i costi

dell’intervento, che ammontano a 445 mila euro, per la

sostituzione dell’obsoleta centrale termica della struttura”.

“Questo finanziamento si aggiunge ai 250 mila euro gi? stanziati

dall’amministrazione regionale nel 2023, assicurando cos? la

copertura totale delle spese necessarie. I lavori – fa sapere

Bernardis – prevedono la costruzione di centrali indipendenti di

minori dimensioni, specificamente progettate per servire le

diverse parti della struttura, migliorandone significativamente

l’efficienza, riducendo i consumi energetici e i costi di

gestione”.

“La Residenza per Anziani Rosa Mistica, che ospita oltre 100

persone tra religiose e privati cittadini, ? convenzionata con

Asugi e svolge un ruolo socio-sanitario di primaria importanza

per la comunit? di Cormons e per l’intera regione. L’intervento –

prosegue l’esponente di maggioranza – ? di particolare urgenza,

dato che negli ultimi anni la centrale termica ha subito

frequenti guasti, rendendo indispensabile una ristrutturazione

completa per garantire il benessere degli ospiti”.

Diego Bernardis, promotore e primo firmatario dell’emendamento,

conclude: “Non ? stato un lavoro semplice e scontato, ma la

rilevanza sociale e l’importanza della struttura per la

collettivit? hanno reso doveroso questo intervento. Ringrazio il

presidente della Regione Massimiliano Fedriga e gli assessori

regionali Barbara Zilli e Riccardo Riccardi per la loro

disponibilit? e per aver condiviso e sostenuto questo importante

emendamento”.

