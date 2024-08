(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 18 agosto 2024 FDI, ZULLO (FDI): A. MELONI NON SI LASCI INTIMIDIRE, OPPOSIZIONE SI ARRENDA AD ESITO VOTO

“Negli scorsi anni abbiamo assistito troppe volte ad ingerenze di una certa magistratura nelle vicende politiche italiane, per questo siamo tutti molto preoccupati dalla ricostruzione che Sallusti ha pubblicato questa mattina. Chi ancora non lo ha fatto deve arrendersi all’esito delle elezioni, avvenute ormai due anni fa, e accettare che gli italiani hanno più volte ribadito di avere fiducia nel governo Meloni, quindi continuare ad insidiarlo provando a coinvolgere personalità vicine al premier non fa altro che rafforzarlo. Ad Arianna Meloni dico di non lasciarsi intimidire, non saranno le menzogne e le falsità che potranno fermarla”.

Lo scrive in una nota Ignazio Zullo, senatore di Fratelli d’Italia.

