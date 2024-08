(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 18 agosto 2024 FDI, URZI’(FDI): TEOREMI DELLA SINISTRA PER TENTARE DI DISTRARRE DAI PROPRI FALLIMENTI

“Non c’è nulla di più osceno che imbastire teoremi per poi evocare la magistratura non a confermarli ma a smentirli, contando che la gogna mediatica faccia nel frattempo il suo lavoro sporco. Bersaglio è l’ incolpevole Arianna Meloni, a capo della segreteria politica di FdI, il presidente del Consiglio e tutto il governo. Le coincidenze che dispiegano la diabolica macchina del fango di certa sinistra inconcludente sono riassunte con una certa dose di iperrealismo oggi dal Giornale. Questi piani per esistere devono poggiarsi su qualche replicante sotto mentite spoglie nelle solite testate di sinistra per colpire poi attraverso la puntualissima magistratura. Sulla base del nulla, solo di teoremi. È un metodo che merita solo il ripudio di chi crede nei valori della democrazia. Solidarietà ad Arianna Meloni a cui piuttosto va la riconoscenza per l’instancabile lavoro nel partito. Sullo sfondo rimane la delusione per una sinistra sinistrata che imbastisce “golpe” mediatici e giudiziari ma che dall’inizio legislatura non è stata capace che di rimproverare al governo del fare di Giorgia Meloni di non avere fatto o fatto male quello che loro in tutti i lustri in cui sono stati al potere non hanno nemmeno tentato di fatto. Ecco il metodo con cui cercano oggi di nascondere il loro fallimento”. Lo dichiara Alessandro Urzì, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Affari Costituzionali alla Camera.

