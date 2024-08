Comunicato stampa Fuxia people

(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2024

Fuxia People: "Solidarietà e vicinanza alla comunità sick"

“Grande dolore per la scomparsa del bracciante a Latina, a due mesi dal dramma di Satnam Singh. Una tragedia che porta ancora alla luce le difficoltà della comunità sick e soprattutto di quegli operai che vengono in Italia, lasciando la loro famiglia e la loro realtà, per lavorare dall’alba al tramonto, ma spesso senza diritti, senza ferie e molto spesso senza paga per mesi e mesi”. Così in un comunicato congiunto Maria Teresa Baldini, presidente di Fuxia People e il responsabile della comunità sick per Fuxia People, Singh Harmeet. “Saranno da chiarire le dinamiche del decesso. Fuxia PEOPLE – conclude la nota – sostiene da sempre questa comunità di persone lavoratrici che rappresenta una risorsa e un arricchimento culturale per l’Italia. Siamo in attesa di sapere al più presto se ci sono state inosservanze verso i diritti dei lavoratori”.

