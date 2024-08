(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 18 agosto 2024 CALUNNIE ARIANNA MELONI, DELMASTRO (FdI): A SINISTRA LASCIAMO RABBIA, LIVORE E ODIO

E’ a dir poco raccapricciante, anche perché verosimile, lo scenario evocato oggi dal Direttore Sallusti su Il Giornale e relativo ad Arianna Meloni.

Sono mesi che Arianna subisce una offensiva senza precedenti, fondata su volgari illazioni destituite di ogni fondamento, alimentate alternativamente dalle opposizioni o dai giornali di sinistra.

Nulla di nuovo sotto il sole: la sinistra cerca sempre di scatenare scorciatoie giudiziarie che ribaltino l’esito infelice delle urne ed i ogni caso è nata con l’imprinting della calunnia, della diffamazione, delle illazioni.

L’altro giorno si è passato il segno associando la parolina magica “influenza” a Arianna Meloni e quindi accusandola indirettamente di un reato: il traffico di influenze.

Siamo convinti che l’ormai evidente tentativo di alimentare una bufera “mediatica” e magari anche giudiziaria andrà a vuoto.

In ogni caso gli italiani sappiano che questi atteggiamenti possono disgustare, ma non intimorire: proseguiremo a servire la Nazione con amore, lasciando rabbia, livore, odio e illazioni al campo della sinistra.

È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia.

On. Andrea Delmastro Delle Vedove

Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia

Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale