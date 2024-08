(AGENPARL) - Roma, 17 Agosto 2024

PIEMONTE, ANAS: INCIDENTE SULLA SS705 “DI

CUNEO”

Torino, 17 agosto 2024

La strada statale 705 “Di Cuneo” è temporaneamente chiusa in

entrambe le direzioni a causa di un incidente al chilometro 0,700,

a Cuneo.

Il traffico è deviato con indicazioni sul posto.

Il personale Anas è intervenuto per ripristinare la transitabilità

appena possibile.

