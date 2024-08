AUN 17 AGOSTO 2024 (pag.1)

(AGENPARL) - Roma, 17 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 17 agosto 2024 Direttore responsabile: Francesco Antonio Arcuti

ANNO 45 – N. 157 Sabato 17 agosto 2024

(agenzia umbria notizie)

astertr 34

aeroporto; assessore Melasecche: è come un adolescente guarito da

una lunga perniciosa malattia. Dobbiamo tutti insieme farlo

crescere e irrobustire. Con l’attuale equilibrio stretto di

bilancio occorre visione, coraggio, prudenza e tanta voglia di

fare impresa. Le richieste della Filt Cgil porterebbero al

disastro

(aun) – Perugia, 17 ago. 024 – “La conferenza stampa indetta nei

giorni scorsi dalla FILT CGIL riguardo la situazione del personale

all’aeroporto ‘San Francesco d’Assisi’ ricalca schemi noti.

Assumere, assumere, assumere in vista del milione di passeggeri

che come Giunta regionale ci siamo posti quale ulteriore obiettivo

superata la soglia dei cinquecentomila passeggeri. Ma come questo

traguardo non è frutto del caso, quanto piuttosto di un’azione

incisiva e forte in cui la Presidente Tesei ha creduto per prima,

così il secondo obiettivo ancor più complesso, per i prossimi

cinque anni, presuppone tutta una serie di condizioni che

porteranno a fine ciclo sicuramente ad implementare il personale

impegnato a vario titolo in aeroporto e questa previsione fa parte

del piano industriale”. È quanto afferma l’assessore regionale

alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche.

“Sarebbe però esiziale – sottolinea – anticipare ad oggi le

assunzioni. Ciò condurrebbe ad uno squilibrio di bilancio tale da

far rivivere quelle situazioni degli anni bui dei trasporti, con

esiti drammatici non solo per il giovane aeroporto di grandi

speranze, ma anche per i due Comuni che ne traggono i maggiori

vantaggi e per l’intera comunità umbra che dovrebbe tornare a

farsi carico di decine di milioni di euro di debiti”.

Prosegue Melasecche: “La FILT CGIL, chiedendo oggi più del

possibile, dimentica persino la prudenza d’obbligo che forse

avrebbe in tante situazioni evitato disastri, unita a quella

lungimiranza che non usò quando era contraria all’istituzione del

servizio Umbria Airlink, oggi di grande successo. D’altronde, a

bilancio dato, un aumento dei costi porterebbe necessariamente

alla riduzione delle rotte, con un meccanismo pernicioso che

nessuno vuol replicare”.

“Sollecita infine la FILT CGIL genericamente l’integrazione dei

trasporti e l’incremento dei parcheggi, esattamente quanto si sta

facendo – evidenzia l’assessore -. Quanto all’integrazione, è nota

la già avviata realizzazione della nuova stazione Aeroporto a

Collestrada, già finanziata ed in fase di progettazione esecutiva,

come è molto ben avviata la resurrezione della FCU che consentirà

di giungere in treno a Collestrada anche da altri territori

dell’Umbria, peraltro per la prima volta nella storia con