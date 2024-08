++AGGIORNAMENTO UMBRIA, ANAS: INCENDIO LUNGO LA SS675 “UMBRO LAZIALE” IN PROVINCIA DI TERNI

(AGENPARL) - Roma, 17 Agosto 2024

Riaperta la SS675 “Umbro Laziale” in provincia di Terni dopo la chiusura per incendio.

UMBRIA, ANAS: INCENDIO LUNGO LA SS675 “UMBRO LAZIALE” IN PROVINCIA DI TERNI

Perugia, 17 agosto 2024

La strada statale 675 “Umbro Laziale” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Nera Montoro e Narni/SS3 a causa di un incendio.

Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

Il personale Anas è intervenuto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

