(AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 16 agosto 2024 Il Museo Omero al centro dell’informazione europea

Un servizio televisivo dedicato al Museo tattile statale di Ancona sul canale culturale europeo Arte.tv.

ANCONA – Un articolato servizio sul Museo Tattile Statale Omero di Ancona, scelto per la sua unicità, è online sul principale canale culturale europeo Arte.tv.

Fondata nel 1992 Arte (Association Relative à la Télévision Europeéenne) è un media europeo di servizio pubblico, in sei lingue, finanziato da ARTE France e ARTE Deutschland TV GmbH in accordo con altre reti televisive pubbliche europee, come la Rai. La programmazione si compone al 56 % di documentari, 19% di film cinematografici e fiction, 14 % di programmi d’informazione e 5 % di musica e spettacoli dal vivo. I due terzi dei programmi trasmessi da ARTE sono inediti e parlano di creatività e diversità europee mettendo al centro temi come lo sviluppo sostenibile e la lotta contro le disparità sociali, culturali, economiche, geografiche, di genere o legate alla disabilità.

Il servizio dedicato al Museo Omero di Ancona, girato da Salvatore Aloise, è andato in onda sia in lingua francese En Italie, un musée où l’on touche che in lingua tedesca Italien: Kunst zum Anfassen.

Tra gli intervistati il Presidente Aldo Grassini, sua moglie Daniele Bottegoni cofondatrice del Museo, e la maestra Consiglia Francese della scuola San Mauro Pascoli in visita al Museo. Della durata di 2 minuti il servizio è stato lanciato nell’edizione del TG, anch’esso in entrambe le lingue, dell’Arte Journal del 14 agosto 2024.