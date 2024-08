Giustizia= On. Nicola Fratoianni (Verdi Sinistra): Il governo Meloni più interessato a trovare scappatoie per i potenti che cercano impunità piuttosto che a risolvere la drammatica situazione dei detenuti nelle carceri del nostro Paese

(AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2024

*On. Nicola Fratoianni (Verdi Sinistra):*

*Il governo Meloni più interessato a trovare scappatoie per i potenti che

cercano impunità piuttosto che a risolvere la drammatica situazione dei

detenuti nelle carceri del nostro Paese*

Revisione della custodia cautelare e limitazione della Legge Severino sono

principalmente queste le priorità che emergono in queste giorni attraverso

gli esponenti del governo Meloni per la ripresa dell’attività politica a

settembre. E trovo incredibile che la destra continui ad indicare priorità

che hanno solo e sempre un obiettivo di garantire impunità, di difendere

chi è già forte e di sottrarre alla giustizia chi ha potere.

Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra nel corso di una

video intervista al sito web del Fatto Quotidiano.

Il decreto carceri che hanno approvato con l’ennesima fiducia non risolve

il drammatico problema del sovraffollamento carcerario e – prosegue il

leader di SI – la si smetta si inventare un reato al giorno ed inasprire

le pene per i più deboli. Se ti fumi uno spinello con questi finisci in

galera e buttano via la chiave, se rubi milioni di euro perché corrompi o

ti fai corrompere è tutto a posto, ti risolviamo il problema con qualche

intervento che cancella un reato, che diminuisce una pena che rende la

possibilità di corrompere più protetta, io tutto questo – conclude

Fratoianni – lo trovo vergognoso.

Roma 16 agosto 2024