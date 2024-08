(AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 16 agosto 2024 FISCO. TESTA (FDI): GETTITO CRESCE, POLITICHE MELONI FUNZIONANO

“Nonostante le previsioni delle Cassandre di turno, tutte sbagliate, in Italia il gettito fiscale cresce senza alcun aumento di tasse, segno che le politiche del governo Meloni che hanno favorito la crescita economica della Nazione stanno funzionando egregiamente. E questo sta accadendo ancor prima che entri in vigore completamente la riforma fiscale che è uno dei pilastri programmatici delle riforme di questo governo, in attesa soltanto dei decreti di attuazione. Quasi 10 miliardi di maggiore gettito rispetto a un anno fa significa che i contribuenti hanno fiducia nell’Esecutivo e che la lotta all’evasione sta funzionando”. Lo ha detto Guerino Testa, esponente di Fratelli d’Italia in commissione Finanze alla Camera.

