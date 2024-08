Ferragosto, Pacifico: troppa sofferenza nel mondo per rilassarsi.

(AGENPARL) - Roma, 15 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 15 agosto 2024 Onorevole Marinella Pacifico

già Senatrice della Repubblica

Comunicato Stampa: troppa sofferenza anche solo per un Buon Ferragosto.

15 agosto 2024

In questo momento storico, in cui a molti non vengono riconosciuti i diritti mentre i privilegi appartengono a pochi, è difficile sentirsi leggeri per festeggiare. Ingiustizie, guerre e prepotenze dilagano a causa di mancanza di leadership che si adoperino per la pace e la giustizia sociale. E allora auspico che nel prossimo futuro il mondo cambi facendo scelte politiche tali da assicurare una infanzia felice a ogni bambino e che le proprie famiglie siano tutelate dallo Stato e dal diritto internazionale. Solo così si potrà augurare un Buon Ferragosto. Lo dichiara Marinella Pacifico, già Senatrice della Repubblica.