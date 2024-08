ChatGPT di OpenAI: Una macchina per imbrogliare gli studenti?

(AGENPARL) - Roma, 15 Agosto 2024

Con la crescente diffusione di ChatGPT e altri strumenti di intelligenza artificiale generativa, il loro impatto sull’istruzione è diventato sempre più evidente. Gli studenti si stanno rivolgendo a queste tecnologie per ottenere assistenza con i compiti, sollevando preoccupazioni su come l’IA possa facilitare l’imbroglio. Una delle tipologie di query più comuni fatte a ChatGPT, secondo recenti analisi, riguarda proprio l’aiuto per i compiti.

Secondo un rapporto di Business Insider, dalla sua introduzione nel 2022, ChatGPT ha segnato una svolta nel mondo dell’istruzione, ma in modo preoccupante. Questo strumento, accessibile e potente, ha reso più facile per gli studenti barare, utilizzandolo per generare risposte a domande o completare interi compiti. Il Washington Post ha pubblicato un’analisi basata su dati provenienti dal set di ricerca WildChat, evidenziando che circa il 18 percento delle conversazioni con chatbot riguarda l’assistenza nei compiti scolastici. Questo dato conferma il sospetto di molti educatori: gli studenti dipendono sempre di più dall’intelligenza artificiale per svolgere le attività accademiche.

Anche se OpenAI ha lavorato su una soluzione per contrastare questo problema, i risultati non sono ancora stati messi a disposizione del pubblico. Il Wall Street Journal ha riportato che OpenAI ha sviluppato un sistema di “watermarking” per identificare la scrittura generata da IA con una precisione del 99,9 percento. Questo strumento potrebbe aiutare gli insegnanti a distinguere tra testi prodotti da esseri umani e contenuti creati dall’IA. Tuttavia, la preoccupazione di potenziali impatti negativi sui non madrelingua inglesi ha frenato il rilascio di questo sistema.

Interessante è anche il dibattito emerso tra gli utenti di ChatGPT. Secondo un sondaggio interno condotto da OpenAI, il 69 percento degli utenti ritiene che un sistema di rilevamento dell’imbroglio potrebbe portare a false accuse, mentre quasi il 30 percento ha ammesso che userebbe meno ChatGPT se la filigrana fosse implementata e i concorrenti non facessero altrettanto. Questo suggerisce che una parte significativa degli utenti sta utilizzando il chatbot per scopi legati all’imbroglio, e la mancanza di misure di rilevamento incoraggia ulteriormente questo comportamento.

L’adozione di ChatGPT da parte degli studenti è evidente anche sui social media. Quando il CEO di OpenAI, Sam Altman, è stato visto guidare una costosa supercar, la Koenigsegg Regera, molti utenti di TikTok hanno scherzosamente collegato il suo successo all’aiuto che ChatGPT ha fornito loro durante i compiti scolastici. Inoltre, i dati sull’utilizzo della piattaforma mostrano un calo significativo durante le vacanze estive, un chiaro indicatore del suo impiego prevalente tra gli studenti.

Man mano che queste tecnologie diventano sempre più pervasive, il dibattito su come gestire l’uso di IA nel contesto educativo si fa sempre più pressante.