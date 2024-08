Stadio Sada: rinnovati gli spazi dei quattro spogliatoi – Comunicato Stampa

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 14 agosto 2024 Servizio Comunicazione istituzionale e relazioni esterne

Stadio Sada: rinnovati gli spazi dei quattro spogliatoi

Strutture rinnovate anche per garantire la completa fruibilità a persone diversamente abili

Monza, 14 agosto 2024. Lo stadio Sada ha oggi nuovi spogliatoi, più funzionali e rinnovati nella loro intera struttura. Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione degli spogliatoi dell’impianto sportivo iniziati nel mese di giugno, con un insieme di interventi volti a migliorarne l’accessibilità e a ottimizzarne gli spazi per un totale investito di € 95.000 € IVA inclusa da fondi propri del Comune.

L’intervento. I quattro spogliatoi, utilizzati dalle associazioni sportive che frequentano lo stadio Sada per allenamenti e partite, necessitavano di interventi di manutenzione straordinaria per garantire la completa fruibilità degli spazi rendendoli completamente accessibili, secondo la normativa vigente, a persone diversamente abili. A tale scopo sono stati riorganizzati gli spazi interni e sostituite le porte in laminato con nuove in alluminio. Sono anche stati eliminati i piatti doccia esistenti per lasciare spazio ad una nuova pavimentazione continua che si estende a tutti i locali degli spogliatoi e relativi servizi igienici. Elemento di novità sono inoltre i rivestimenti in piastrelle nelle zone dei bagni, nei disimpegni e nelle docce, fino a un’altezza di 2,20 metri. All’interno degli spogliatoi, le panche perimetrali in muratura sono state demolite e sono stati rinnovati i servizi igienici dedicati alle persone con disabilità con l’installazione di nuovi lavabi, sanitari, rubinetterie e accessori che permettono un agevole utilizzo e movimento delle carrozzine.

Questi lavori di manutenzione straordinaria sono stati accompagnati da opere impiantistiche di modifica dell’impianto idrico-sanitario e dell’impianto fognario all’interno dei nuovi servizi igienici; dell’impianto di riscaldamento e dell’impianto elettrico.

“Questi lavori di messa a nuovo degli spogliatoi – osserva l’Assessore allo Sport Viviana Guidetti – sono un primo importante passo nella direzione di valorizzare un impianto storico amato dai monzesi come lo stadio Sada. Presto, infatti, inizieranno i lavori di riqualificazione della biglietteria, già annunciati in primavera. Un passo alla volta, la struttura sarà rinnovata, rispettando le prescrizioni della Soprintendenza ed esaltando gli elementi di pregio presenti nella struttura. Un percorso di cui beneficeranno non solo le associazioni sportive che vedono lo stadio Sada come propria casa ma anche tutti i monzesi amanti dello sport”.