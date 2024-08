(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 14 agosto 2024 *Medio Oriente = *

*On. Nicola Fratoianni (Verdi Sinistra):*

*Mi lascia interdetto il modo di procedere del governo italiano.*

*Al di là delle parole servono atti concreti.*

*Arrivato il momento di chiedere sospensione trattato di associazione Ue e

governo Israele*

Devo confessare che mi lascia un po’ interdetto questo modo di procedere

del nostro governo sulla tragedia in corso in Medio Oriente. Certo sono

tutte posizioni che potremmo condividere: serve il cessate il fuoco, basta

con gli attacchi ai civili bisogna costruire finalmente uno Stato

Palestinese… è tutto giustissimo peccato che il nostro governo che

potrebbe riconoscere oggi-domani-ieri lo Stato palestinese continua a non

farlo, peccato che questi appelli alla moderazione, gli appelli al

cessate il fuoco sostenibile (e ci sono pure iperboli davvero difficili

da comprendere) restano degli appelli molto generici e restano appelli

vuoti di fronte a un genocidio senza fine .

Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra in una video

intervista al sito web del Fatto Quotidiano.

Di fronte a tutto questo occorre – prosegue il leader di SI – qualche passo

in più, l’ho chiesto molte volte nell’aula di Montecitorio, nelle

commissioni parlamentari al ministro degli esteri e alla presidente del

consiglio: si metta in campo la diplomazia e il peso del nostro Paese.

Per esempio forse è arrivato il momento in Europa di chiedere che venga

sospeso il trattato di associazione tra UE e Israele, che proprio

all’articolo due prevede che in grave in caso di grave violazione dei

diritti umani l’accordo venga interrotto.

Quello che noi chiediamo non sono cose che stanno fuori dal mondo, sono

atti concreti – conclude Fratoianni – che diano un seguito alle parole

perché altrimenti le parole possono anche essere condivisibili, le

posizioni possono anche essere condivisibili, ma se restano parole di

fronte allo sterminio di un popolo intero allora questo è davvero un

problema molto serio

Lo rende noto l’ufficio stampa

Roma, 14 agosto 2024