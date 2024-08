(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2024

Torino, 14 agosto 2024

Incontro tra Regione Piemonte e Canton Vallese.

Bussalino e Preioni: “Solleciteremo RFI per un intervento tempestivo sulle criticità della linea ferroviaria del Sempione”

Ieri, a Stresa, si è svolto un incontro tra l’assessore regionale alle Infrastrutture strategiche e Logistica, Enrico Bussalino, il sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, Alberto Preioni, e il Presidente del Consiglio di Stato del Canton Vallese, Franz Ruppen. Al centro della discussione la linea ferroviaria del Sempione, un asse strategico di collegamento tra Italia e Svizzera, e in particolare la galleria elicoidale tra Varzo e Trasquera.

“Il Sempione rappresenta una delle principali vie di transito tra i due Paesi e costituisce un’importante arteria per il traffico merci e passeggeri – ha dichiarato l’assessore Bussalino. È fondamentale rafforzare la cooperazione tra i due Stati per affrontare al meglio le sfide infrastrutturali. Il problema della linea ferroviaria del Sempione è di primaria importanza, e stiamo monitorando attentamente la situazione. Solleciteremo RFI affinché intervenga tempestivamente per risolvere le criticità. Una stretta collaborazione tra Italia e Svizzera è cruciale per garantire un servizio efficiente e di livello internazionale.”

“ La linea ferroviaria del Sempione è un’infrastruttura vitale per l’economia del continente – ha dichiarato il sottosegretario, Alberto Preioni. Continuità e sicurezza ai trasporti su questa tratta strategica sono una priorità per il Piemonte e per l’intera area transfrontaliera.”

All’incontro hanno partecipato anche il Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Alessandro Lana, e numerosi amministratori piemontesi.

