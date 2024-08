CS ABRUZZO, CRISI IDRICA : LA NOTA DEI PARLAMETARI FDI

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 14 agosto 2024 COMUNICATO STAMPA

ABRUZZO-CRISI IDRICA, SIGISMONDI, TESTA, LIRIS (FDI): AL LAVORO PER

EMERGENZA IN CORSO MA NECESSARIO APRIRE RIFLESSIONE SU GESTIONE SERVIZIO.

“In relazione alla grave crisi idrica che sta colpendo il territorio

abruzzese, siamo in costante contatto con il commissario straordinario

nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della

scarsità idrica, Nicola Dell’Acqua, e con la Regione Abruzzo, per attivare

la procedura di dichiarazione dello stato di emergenza che siamo pronti a

sostenere e seguire con la massima attenzione. Alla mancanza di piogge, che

ha ulteriormente aggravato la situazione, si aggiungono purtroppo le

carenze strutturali della rete idrica la quale disperde una parte

significativa della preziosa risorsa. In particolare, nella zona del

vastese sono emerse in maniera evidente le responsabilità della gestione

del servizio idrico da parte della SASI che, nonostante le importanti

risorse messe a disposizione dalla Regione Abruzzo, non è riuscita a

tradurre in interventi e lavori concreti l’opportunità di ammodernare la

rete idrica. È significativo notare che, pur essendo da tempo prevedibile

la condizione di penuria idrica, non sia stato predisposto un adeguato

piano d’emergenza.

Sarà necessario aprire una seria riflessione sulla gestione del servizio.

In questo momento è prioritario affrontare l’emergenza in corso. Si sta

lavorando per far fronte alla sospensione dell’erogazione dell’acqua nei

comuni interessati, al fine di garantire ai cittadini e alle imprese una

fornitura minima che assicuri i servizi essenziali.

Esprimiamo la nostra piena solidarietà ai sindaci e alle popolazioni che

stanno vivendo giorni di grande difficoltà. Tutti i livelli istituzionali

sono sinergicamente impegnati a fronteggiare una situazione che sta

assumendo proporzioni drammatiche”. Lo affermano, in una nota congiunta, I

parlamentari abruzzesi di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, Guerino

Testa e Guido Liris.

Pescara, 14 agosto 2024

