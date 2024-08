COMUNICATO STAMPA – ATS BERGAMO ATTIVA L’ISPETTORATO MICOLOGICO

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2024

ATS BERGAMO ATTIVA L’ISPETTORATO MICOLOGICO

Bergamo, 14 agosto 2024 –

Con l’inizio della stagione dei funghi, l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo attiva i punti

dell’Ispettorato Micologico sul nostro territorio.

Dal 19 agosto e fino al 28 novembre, i cittadini che hanno raccolto i funghi, li hanno ricevuti in

regalo o acquistati al di fuori dei normali circuiti commerciali potranno rivolgersi, gratuitamente,

negli uffici appositamente predisposti da ATS Bergamo siti in Bergamo, Trescore Balneario e

Treviglio, per la verifica di commestibilità.

L’attività viene svolta da Tecnici della Prevenzione del Dipartimento di Igiene e Prevenzione

Sanitaria di ATS, i quali dopo un percorso teorico-pratico sono stati abilitati all’esercizio di Ispettore

Micologo.

Da questa stagione, per fissare l’appuntamento nelle sedi di Bergamo e Trescore Balneario ci si

potrà prenotare utilizzando l’apposita piattaforma tramite QR CODE, il link presente nella pagina

istituzionale di ATS Bergamo clicca qui o via telefono; per la sede di Treviglio occorrerà telefonare.

SEDI, ORARI E CONTATTI, SEMPRE SU APPUNTAMENTO:

Il fungo appena raccolto deve essere pulito sommariamente; fino al momento della consegna

all’Ispettorato Micologico -che deve avvenire il prima possibile- non deve essere “sgambato”, né

pulito, né lavato, né precotto, deve essere conservato in frigorifero (no in cantina) non in sacchetti

di plastica.

L’esperto micologo rilascerà una certificazione di commestibilità a privati: tale servizio

consiste nel controllo del raccolto e nella fornitura all’utente di specifiche indicazioni, relativamente

alla corretta conservazione e trattamento termico dei funghi prima del loro consumo, in relazione

alla specie presentata.

Sono state emesse: 191 certificazioni nel 2021, 295 nel 2022 e 168 nel 2023. I funghi non

commestibili, tossici o velenosi vengono inviati a distruzione.

ATS Bergamo effettua anche consulenze H24 ai Presidi Ospedalieri provinciali e al centro

antiveleni in caso di sospetta intossicazione da funghi. La consulenza ha come esito la

compilazione di una scheda di indagine micologica, necessaria al Medico del Pronto Soccorso per

la valutazione del percorso di cura idoneo al paziente.

