(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 13 agosto 2024 WEST NILE: PROVINCIA E REGIONE ALZANO IL LIVELLO DI ATTENZIONE

Garantita massima collaborazione da parte di tutti i Comuni nell’attuazione del

piano di prevenzione

Nell’incontro organizzato questa mattina – Martedì 13 Agosto – alla presenza di tutti i

Comuni modenesi, il Presidente della Provincia di Modena ha esposto i dispositivi

emanati dalla Regione Emilia Romagna, resisi necessari in considerazione dell’aumento

del numero dei contagi da “West Nile”. Una situazione costantemente monitorata passata

dal “livello 2” a “livello 3” di attenzione.

Nel corso della riunione sono state condivise le linee guida raccomandate dalla

Regione Emilia-Romagna, tra cui l’attuazione rigorosa degli interventi di lotta

antilarvale attivando turni di distribuzione di prodotti larvicidi con cadenza quindicinale

sia nel contrasto alla zanzara tigre che rispetto a quella “comune”. Obbligatorio inoltre,

per tutti gli organizzatori di manfestazioni/eventi “outdoor” con previsione di numerosa

affluenza, mettere in campo tutti gli interventi straordinari attraverso l’utilizzo prodotti

adulticidi prestando particolare attenzione alla rimozione dei potenziali focolai larvali

eliminabili o trattando con solerzia quelli non eliminabili.

Mirandola ha garantito massima collaborazione nell’applicazione del programma di

prevenzione, attivandosi con gli uffici competenti. Interventi emergenziali già disposti