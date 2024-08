(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2024

Rinnovata la tradizione del brindisi con gli ex sindaci

Questa mattina, a Palazzo Ducale, il primo cittadino Giuseppe Mascia ha incontrato gli

ex sindaci per il tradizionale brindisi che ogni anno si tiene nel periodo dei Candelieri.

Erano presenti Fausto Fadda, Giacomo Spissu, Franco Borghetto, Anna Sanna, Nanni

Campus, Gianfranco Ganau e Nicola Sanna.

L’incontro tra il sindaco e i suoi predecessori, durato circa un’ora, è stata anche

l’occasione per approfondire temi importanti per la città.

