(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 13 agosto 2024 COMUNICATO STAMPA

PRANZO DI FERRAGOSTO 2024, FUNARI: ABBIAMO RADDOPPIATO IL NUMERO DEI PASTI PER ACCOGLIERE 3000 PERSONE RIMASTE SOLE IN CITTA’

Sarà presente anche il Sindaco Gualtieri

Roma, 13 agosto 2024 – Per il terzo anno Roma Capitale ha organizzato un pranzo di Ferragosto per chi è rimasto solo in città. Un’occasione importante per stare insieme, combattere la solitudine e affrontare il caldo passando una giornata in compagnia in luoghi freschi.

Quest’anno è stato raddoppiato il numero dei pasti che sono 3000, con appuntamenti dislocati capillarmente su tutto il territorio cittadino in 22 sedi, prevalentemente presso Csaq – Case Sociali delle Persone Anziane e del Quartiere – ma anche parrocchie del territorio e associazioni.

“C onfermato per il terzo anno il ‘pranzo di Ferragosto” – spiega l’Assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari – è diventato una tradizione importante per Roma. Dopo il successo degli anni passati siamo riusciti, con la preziosa collaborazione dei Municipi e dei Csaq, a raddoppiare il numero dei pasti disponibili: una tavolata che potrà accogliere 3000 persone nei diversi luoghi della città per trascorrere una giornata di festa in compagnia e per creare le basi per nuove amicizie e combattere la solitudine .

Il pranzo diffuso di Ferragosto rappresenta un momento di convivialità importante soprattutto per le persone anziane, fragili o semplicemente con poche relazioni sociali. È un segnale significativo, voluto da questa Amministrazione per ricostruire un lavoro prezioso di comunità e per sostenere e stare vicini ai più deboli “.

Il Sindaco Roberto Gualtieri e l’Assessora Barbara Funari saranno presenti alle ore 13 presso il Csaq “Mario Roma” in via Piero Calamandrei, 95 (Monte Cucco) e alle ore 15.30 presso il Csaq “Falcognana” in via Zaccaria Betti, 67.