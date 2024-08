(AGENPARL) - Roma, 12 Agosto 2024

Piacenza, 12 agosto 2024

Oggetto: Un panel comunale per consultazioni e questionari rivolti alla

cittadinanza. Aperte le adesioni, tutte le informazioni sul sito o agli sportelli

E’ http://www.comune.piacenza.it/panel l’indirizzo web dove trovare il link per iscriversi

direttamente, online, all’elenco cui il Comune di Piacenza potrà attingere per future

consultazioni e questionari che coinvolgano i cittadini su vari temi. A partire dal

prossimo mese di settembre, quando verrà avviata una raccolta di valutazioni sulla

qualità dei servizi erogati dall’ente sia in modalità telematica, sia agli sportelli.

Dando l’adesione – aperta a tutte le persone maggiorenni che vivono, lavorano o

studiano a Piacenza – si autorizza l’Amministrazione a inserire il proprio nominativo

nel panel di coloro che, per sorteggio o per determinati requisiti legati alle esigenze di

campionamento statistico, sono potenzialmente contattabili in caso di sondaggi e

rilevazioni d’opinione che il Comune intenda condurre in futuro.

Registrarsi on line è semplice e veloce: dopo aver letto le condizioni di servizio

disponibili nella pagina web del sito dedicata all’argomento, bastano pochi click per

inserire il proprio indirizzo di posta elettronica, data di nascita e genere. Entro i sette

giorni successivi alla richiesta viene effettuata l’iscrizione effettiva.

In alternativa, ci si può rivolgere agli sportelli polifunzionali Quic di via Beverora 57

o alle sedi dell’Informasociale in via Taverna 39 e via XXIV Maggio 28, dove il

modulo di iscrizione è disponibile anche in formato cartaceo.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile scrivere a

PIACENZA PRIMOGENITA

